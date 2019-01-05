谨慎前往大马士革（为您服务）

中国驻叙利亚大使馆1月1日发布公告，再次提醒中国公民近期谨慎前往叙利亚首都大马士革，暂勿前往叙利亚其他地区。

公告说，目前叙利亚战事仍在进行。在伊德利卜、拉卡、哈马、代尔祖尔等地区，叙政府军与恐怖组织及武装反对派的军事冲突持续。大马士革及其他叙政府控制区屡遭空袭，安全形势不确定性较大。

公告还提醒已在叙中国公民和确有实际需要赴叙的公务及商务人员保持高度警惕，加强安全防范和应急准备，如遇紧急状况，及时报警并与中国驻叙使馆联系。

公告强调，鉴于上述地区的特殊情况，如中国公民在此提醒发布后仍坚持前往，有可能导致当事人面临极高安全风险，并将严重影响其获得协助的实效，因协助产生的费用由个人承担。

根据当前叙利亚安全形势，这次提醒有效期至2019年6月30日。

2018年7月，中国外交部和驻叙使馆曾发布谨慎前往大马士革、暂勿前往叙其他地区的安全提醒。

（据新华社大马士革电）

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