在海外见证中国地位提升（我看改革开放40年）

本文作者在意大利留影。

1985年春天，我身揣300美元，只身来到巴黎求学。记得临行的早上，父母谈论着我，我装着还在熟睡。父亲说：“她还是个孩子啊！就带这么点钱去巴黎，真让我不放心啊！”当晚，我流着泪告别了亲人，告别了北京。那时的中国人很穷，手里基本没钱，不像现在的留学生能靠父母资助。

初到法国，我在南方的土伦大学勤工俭学两个月。听说大学里来了个北京学生，当地报社记者好奇地赶来采访。报纸登出的文章第一句这样说：“可以讲，兰波是一个被解放的中国女孩。” 由此看出1985年的法国，很多人认为中国没有民主、没有自由，对中国充满偏见。

当时偶尔也能看到来法国考察的国人，他们身穿一样的衣服，手提一样的皮包。卢浮宫正在进行贝聿铭的金字塔建设，当时巴黎人对这个中国建筑师的作品还持怀疑态度，从电视里能看到相关议题的讨论。

后来，我来到意大利罗马定居，开始接触旅意华侨。上世纪90年代，尽管美国一直鼓吹“中国威胁论”，但当时西方不知中国将要走到何方，似乎没有多少人认为中国真的能强大起来。人们表现出对华侨的蔑视，对中国廉价产品的排斥，电视里时不时地播放中国的负面新闻。

华侨为改善生活而移民，没有很多时间学习意大利语，融入主流社会很是困难。当地人对华侨的误解处处可见，他们认为华侨圈非常封闭，各种冲突不断。这些误解不仅体现在新闻报道中，一些书籍里的描写也带有侮辱性。我觉得应该为我们国家和旅意华侨争得一份话语权，这非常重要。于是，2001年我创办了《世界中国》杂志，从2006年开始用中意双语出版，每月发行，向意大利人解释中国。虽然是小众杂志，但还是赢得一定的影响力，很多意大利读者希望听中国人自己怎么谈中国。

中国知识分子历来对国家有责任感。我出国时，期望在欧洲学到知识，为祖国的进步贡献一份力量。当我决定定居意大利，看到西方对中国那么不理解，就希望能做一些促使东西方文化交流、沟通的工作。

《世界中国》月刊至今整整出版18年了，如同海外所有的创业人，有过艰辛的路程。值得欣慰的是，随着祖国经济的发展，中国的世界地位发生了巨大变化，我们的刊物也越发受到读者的重视。

中国改革开放初期，我赶上高考上大学；毕业后又赶上中国进一步开放，使我们能自由出国留学；旅居海外的34年，又让我能从远处观望祖国翻天覆地的变化，看西方人如何一步一步改变对中国的态度。

去年，有个意大利人和我谈到中国的经济发展时，担忧地说：“中国可不能不发展，如果中国经济出了问题，那全世界就完了！”由此可见，当今的中国对世界的重要性。

如今，我从那个怀揣300美元去巴黎的穷学生，成为一个双语杂志社的“管家”，拥有了自己的意大利读者群，杂志社的社交媒体也获得了数万粉丝。这一切都因为我们伟大祖国的进步，我们海外华侨华人才有了今日的海外发展。

今天的中国，虽然有了跨世纪的变化，在世界有了一定的话语权，但在文化交流上还有太多的工作要做。因此，我们在罗马又建立了“罗马九号”意中经济文化交流中心，为中国文化走向世界搭建了一个平台。中国以中华文化和中国人的精神创造了40年的发展奇迹，中国文化也是世界的财富，中国精神该弘扬到全球，让这个世界变得更好。

2018年12月18日，读到习近平主席在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话，感触很深。中国人民具有伟大梦想精神，中华民族充满变革和开放精神，才能用40年创造如此宏大的成绩。

“中国人民迎来了从温饱不足到小康富裕的伟大飞跃！中华民族正以崭新姿态屹立于世界的东方！”习近平主席的讲话我深有同感，我在海外的经历见证了中国国际地位的提升，为此，我十分自豪。

坚信未来的中国，定能继续创造奇迹，继续创造让全世界受益的更大的中国奇迹！

（作者为意大利《世界中国》杂志社社长）

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