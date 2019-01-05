（本文作者）

从我的国家来到中国，是一条很长的路；从不会说一个汉字到学习我的专业用汉语，是一条很长的路；从完成我的学习到以后在中国工作，又是一条很长的路。这就是我的路，我的中国之路，一条开始于3年之前的中国之路。

我非常感激中国政府提供全额奖学金，让我来中国学习。2015年9月9日，我离开了我的国家巴布亚新几内亚，飞行了大概6个小时，经过新加坡抵达中国北京，到达了一个完全陌生的世界。这真的是一条非常远的路。

到了北京后，我需要去天津大学。在不知疲倦地寻找信息之后，我找到了几条“路”可以去天津：大约2个小时的时间乘坐出租车；需要30分钟乘坐快速列车；需要大约5个小时乘坐巴士。哇，有这么多“路”可以带你到另一个地方。在热心人的帮助下，我最后登上了巴士出发去天津。抵达天津巴士站后，我被一台非常舒适的出租车送到了天津大学。

给我印象最深的是一路上中国的路太好了。高速路很宽很直，很多车以很快的速度前进。在我的国家巴布亚新几内亚有很多很多的山，这使得修路成为一件很难的事情。但是中国太厉害了，路修的真是太好了，这个印象对我非常深刻。

我喜欢天津，但是完成我的汉语学习后，我不得不离开去另一个城市。2016年8月30日，我移居青岛，在中国石油大学开启了我的专业学习之路。

在中国石油大学，老师和同学们经常说的就是“路”。书山有路勤为径，学海无涯苦作舟；读万卷书，行万里路；条条大路通罗马；路在脚下……我一开始不懂他们说的“路”的意思。后来，我懂得了他们说的“路”不仅仅是“马路”，而是方法、办法和思路。

慢慢的，我在学校和城市生活中找到了自己的“路”。我很感谢我的老师和同学们，因为他们的帮助，我找到了最短的“路”去学习和生活，这使得我避开了一些错路，让我省下了很多时间和精力。我也交了很多朋友，学会了网购，使用微信和支付宝支付，生活变得更加轻松了。

3年以前，就是在我来中国之前，我对中国只了解一点点，我只能说我知道中国是比我的家乡更发达的地方。来到中国后，我去过好多地方，比如北京、天津、锦州、合肥等。现在我知道了中国的经济很厉害，中国的高铁、飞机、网购、高速公路都很厉害。当中国人走在路上的时候，他们看起来都很匆忙，他们肯定都在为“中国梦”忙碌，我觉得这就是中国人正在努力走的自己的“路”。

总的来说，我非常喜欢中国。我喜欢中国的传统文化，我慢慢习惯了丰富、美味的中国饭菜。然而，我最喜欢的，还是这里友善的人们。

就像我之前所说的那样，我希望毕业后能生活和工作在中国，继续我的中国之路。

【作者为中国石油大学（华东）留学生。中国留学服务中心供稿】

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