丝路剧院“组团”促交流

丝绸之路国际剧院联盟首部原创大型歌剧《马可·波罗》

丝绸之路国际剧院联盟供图

“羊城百花开，喜迎朋友来”。2018年初冬，羊城广州依然绿意盎然。11月29日至12月2日，由中国对外文化集团公司主办的第二届丝绸之路国际剧院联盟年会，在“南国明珠”广州大剧院成功举办。来自27个国家和地区的40家“剧院联盟”海外成员单位以及33家国内成员单位的共计200多名海内外嘉宾相聚一堂，共叙合作，展望未来。

引进输出优秀剧目

丝绸之路是沿线各国共有的宝贵财富，也是文化艺术发展的重要资源。为进一步增进丝绸之路沿线国家的文化艺术交流与合作，中国对外文化集团公司在原中国文化部的支持和指导下，于2016年10月倡议发起并成立了丝绸之路国际剧院联盟。

经过两年多的运营和发展，丝绸之路国际剧院联盟的文化版图已经成功覆盖了欧、美、亚、非、拉五大洲，成为国际上最大的演艺文化交流合作平台。截至目前，剧院联盟已吸引到来自38个国家和地区的104家成员单位加盟，其中，海外成员单位68家，国内成员单位36家。这其中不少成员都是各国重要文化机构和标志性演艺场所。据不完全统计，联盟所有成员单位的年演出场次总和超过6万场，年观众总量超过4000万人次。

两年来，剧院联盟在演艺产品引进与输出方面取得了丰硕成果。截至目前，剧院联盟成员单位之间共完成演出交流项目近20个，举办演出超过100场。由联盟推荐的优秀剧目纷纷走进中国。

2017年，法国国立剧院联盟推荐的《流浪者七重奏》、立陶宛国家歌剧芭蕾舞剧院推荐的芭蕾舞剧《天鹅湖》、乌克兰基辅经典艺术中心推荐的经典交响新年音乐会、白俄罗斯扬卡库巴拉话剧院推荐的话剧《海鸥》等优秀节目经过市场化的运作，在中国各城市获得良好的口碑和不错的票房。

2018年，荷兰阿姆斯特尔萨克斯四重奏、波兰爱之乐手风琴小提琴二重奏音乐会、匈牙利柯达伊爱乐乐团室内音乐会、英国牛津合唱团音乐会、立陶宛国家歌剧芭蕾舞剧院《睡美人》以及香港西九文化区管理局推荐的粤剧《霸王别姬》、香港弦乐团音乐会等10多台优秀剧目在中演院线各剧院进行巡演。

丝绸之路国际剧院联盟一方面推动国外优秀剧目“引进来”，另一方面也积极推动中国优秀剧目“走出去”。两年来，内蒙古乌审马头琴乐团、中国精品木偶团等中国优秀院团的舞台艺术精品到访菲律宾、泰国、法国等国家。在丝绸之路国际剧院联盟的积极运作下，广州芭蕾舞团与中演院线达成了合作意向，将赴美国等地举办舞蹈文化周。

有效推广剧院联盟

过去两年，剧院联盟还打造了原创大型歌剧、人才交流、交响乐团、大型活动、年会等子品牌，并长期运作，有效广泛地推广剧院联盟。

2018年3月，丝绸之路国际剧院联盟总部正式落户北京市西城区，北京成为联盟参与“一带一路”文化建设的重要节点。借此，联盟将充分发挥北京在“演艺链”上的引领和辐射作用。

2018年5月，丝绸之路国际剧院联盟首部原创大型歌剧《马可·波罗》于广州、北京两地上演。来自中国、英国、比利时、丹麦、德国的导演、指挥、作曲、乐团以及歌唱艺术家们共同参与了《马可·波罗》的创作和表演，这是国际语言表达中国故事的歌剧创新制作模式，“以项目带交流”，进一步深化了剧院联盟成员单位之间的合作。

在人才培养与交流方面，第二届“意会中国——阿拉伯知名剧院负责人访华交流活动”在广州、珠海成功举办，来自阿尔及利亚、阿联酋、巴勒斯坦、黎巴嫩、摩洛哥、苏丹等国的10位嘉宾参与此次交流活动。

剧院联盟还积极推动“一带一路”沿线国家间的文化旅游交流，推动各类文旅项目落地生花。2018年4月17日晚，土耳其大型舞蹈史诗《特洛伊》在北京天桥艺术中心震撼上演，文化和旅游部部长雒树刚和土耳其文化旅游部部长努曼·库尔图尔穆什一同为“2018土耳其旅游年”揭幕。

继续扩大平台促进交流

此次丝绸之路国际剧院联盟年会，吸纳了南非开普敦大剧院加入丝绸之路国际剧院联盟。目前，丝绸之路国际剧院联盟在非洲已有包括南非、埃塞俄比亚、阿尔及利亚、突尼斯、摩洛哥、苏丹6个国家的9个成员单位。未来，剧院联盟还将启动中非演艺合作交流计划，联合创作具有非洲元素和中国元素、适应非洲地区观众审美的歌舞类演出剧目，在国内及非洲国家进行巡演。

继中国东方演艺集团有限公司首批加入丝绸之路国际剧院联盟之后，中国国家话剧院、中国儿童艺术剧院也相继加盟。中国国家话剧院党委书记景小勇表示，这是优势互补，国有院团的长项是做内容，弱项是缺渠道，加入丝绸之路国际剧院联盟正好起到优势互补的作用。中国儿童艺术剧院院长尹晓东认为，国有院团和国有企业应该联起手来，更好地整合资源。在中国对外文化集团公司党委书记、董事长李金生看来，邀请中国的国家院团加盟可以保证剧目的质量，“作为东道主，我们要让世界看到，我们会拿出最好的资源给大家分享”。

李金生表示，未来丝绸之路国际剧院联盟将继续扩大平台的规模，不断拓展新的成员，力争在2019年底实现成员单位突破120家。同时，剧院联盟将加大平台的信息化建设，把“剧院联盟”网站打造成一个演艺交流、交易的国际互联网平台。

“唯以心相交，方成其久远。弘扬丝路精神、促进文明互鉴，是推动‘一带一路’建设行稳致远的重要支撑和保障。希望联盟将‘共商共建共享’‘互学互鉴互利’作为联盟建设的基点和原则，开展更加丰富、务实、高效的交流与合作。”文化和旅游部党组成员于群对丝绸之路国际剧院联盟寄予厚望。

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)