没有美国的“TPP”生效了

包括日本在内的11国参与的“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（CPTPP）于2018年12月30日起生效，这意味着占全球国内生产总值达13%、拥有逾5亿人口的新经济圈正式诞生。

通力合作寻话语权

据新加坡《联合早报》报道，日本、墨西哥、新加坡、加拿大、新西兰、澳大利亚六国成员从2018年12月30日起撤销和调降工业品及农产品的关税，并启动有关贸易及投资的共同规则。

其他相关国家也在陆续推进程序。越南将在本月14日加入。马来西亚、文莱、智利和秘鲁等四国仍需通过本国政府批准有关协定。此外，泰国及英国也正考虑加入该协定。

据悉，该协定成员国将于本月19日在日本东京召开协定生效后的首次部长级会议，争取其他国家加盟，并试图将CPTPP的规则打造为世界标准。

据日本共同社报道，CPTPP未来将撤销区内农产品及工业品逾95%品类的关税。今后还将力争扩大参加国，提高在全球的存在感。

2017年1月23日，美国总统特朗普在白宫签署行政命令，宣布美国正式退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。CPTPP是美国退出TPP后命名的新名字。11个成员国于2018年3月8日在智利圣地亚哥签署了“TPP11”新协定。

多边贸易促新发展

中国现代国际关系研究院研究员陈凤英在接受本报采访时表示，面对当下盛行的单边主义，各成员国力推CPTPP可以看作是一种“报团取暖”的行为，因为该协定可以满足各成员国对于经济、市场和自身影响力的诉求。

新西兰贸易部长帕克表示，CPTPP全面实施后，将为新西兰的出口商每年节省约1.5亿美元的关税。

加拿大多元化国际贸易部长卡尔发布推特称，加拿大的贸易将很快能从CPTPP中获益，在全球发展最快的地区之一获得更多自由贸易的机会。

据英国《泰晤士报》报道，如果英国在“脱欧”后成功加入CPTPP，那么苏格兰威士忌酒的出口量将会有大幅度的增长。英国国际贸易大臣利亚姆·福克斯强调，仅2018年一年，英国和CPTPP成员国之间的贸易总额就高达950亿欧元。英国的加入可以通过自由贸易为英国企业带来更多的发展机遇。

陈凤英分析称，CPTPP的生效表明，各成员国在贸易安排和合作方式等方面的积极性不断增强。它们愿意根据自己的需要，主动调整、设计符合自身发展的条款并主导结果。

有分析指出，除了关税的减免，CPTPP还为成员国在环太平洋区域取消投资、服务和数据的障碍，简化消费者的通关程序等，为电子商务、金融业和零售业的发展提供机遇。

未来前景仍需观察

陈凤英认为，由于法律程序已经不存在任何风险，CPTPP的正常运营已经成为可能。CPTPP的大部分成员国也是区域全面经济伙伴关系（RCEP）和亚太经合组织（APEC）的成员，其释放的信号有助于推动亚太地区的和平和合作。除了降低成员国之间的贸易壁垒之外，这个经济平台在国家间的贸易投资和国内经济政策之间起到协调作用，也为RCEP和APEC的发展和合作提供了一种新的思路和方向。

据美国《华盛顿邮报》报道，如果成功，CPTPP和RCEP将凸显出良好的经济效益。它们的真正价值在于为维护自由的国际秩序和实现自由开放提供具体框架。

不过，CPTPP的生效也引发了一些成员国对自身发展状况的担忧。日本共同社报道称，虽然日本政府和经济界强调CPTPP对日本有利，但普通家庭受惠有限，被置身于与进口食品竞争中的农户也未消除不安。同时，以牛肉和猪肉为中心的廉价农产品流入会对国内农业造成考验。

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)