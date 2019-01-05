欧元20岁，未来怎么走？（环球热点）

德国法兰克福欧元塔附近的欧元雕塑。（新华社记者 逯阳 摄）

2019年1月1日，欧元迎来了20岁生日。从最初只用于会计和金融交易的虚拟货币，到现在19个欧盟国家3.4亿人口正在使用的实实在在的货币，欧元在过去20年接受过质疑，经历过危机。如今，进入“青春期”，欧元面临的内外阻力依然不容小觑，要想健康“成长”，仍需攻坚克难。

为了繁荣与和平

“欧元存在的20年也许是不同寻常的。”日前，欧洲央行行长德拉吉在题为《欧洲和欧元20年》的演讲中，这样总结欧元诞生以来的20年，“前10年是全球金融周期30年上升的高潮，后10年是自20世纪30年代以来最严重的经济和金融危机。”

1999年1月1日，依据《马斯特里赫特条约》中建立欧洲“经济和货币联盟”的目标，欧元正式诞生，并在当时被11个欧洲国家承认为官方货币。不过，由于实际并不具备统一货币的基本条件，欧元在诞生之初被视为一名“早产儿”，很多人并不看好其未来。

令人意外的是，在经历了“不同寻常”的20年，接受了2008年金融危机、2009年欧债危机等多番“洗礼”之后，欧元未被“击垮”，甚至获得更多欢迎。目前，欧元区扩展至19个成员国，覆盖3.4亿人口，欧元在国际支付中所占份额约36%，占所有央行外汇储备总额20%，成为全球第二大流通货币和第二大储备货币。

“欧元建立的核心动因，即通过创立统一的强势货币和强大的区域货币体系，减少欧元区内部贸易交易成本，使其更加便捷，这是能使欧元区所有国家受益的，是它们的共同利益所在。”中国人民大学欧洲问题研究中心执行主任闫瑾在接受本报记者采访时认为，这是欧元存续至今的一个重要原因。

不同于其他货币，欧元在其肇始阶段便带有特殊的政治属性。曾有欧洲央行执委会委员指出，欧洲一体化的政治目标是提出欧元概念的出发点。欧洲引入单一货币、建立共同的货币机构，其目的是减少战争和地域风险，避免甚至解决政治冲突。

“欧元不仅要为欧洲一体化提供货币支持、增加强大‘燃料’，同时也被寄予了维系欧洲团结的希望，即同时实现繁荣与和平这两个目标。”中共中央党校国际战略研究院副教授赵柯在接受本报记者采访时认为，从这个意义上来看，欧元存在20年，本身便是一个成功。

欧盟委员会主席容克在2018年12月31日发布的声明中也表示：“欧元已经成为团结、主权和稳定的象征。”

“欧洲认同”遇危机

《欧元20年，不完美的成功》，诚如法国《论坛报》网站一篇文章的题目，走过20年，欧元有其成功之处，也暴露了不少不完美的缺陷。

国际货币基金组织公布的官方外汇储备货币构成数据显示，2009年以来，欧元在外储中的比例显著下降。

对此，《日本时报》刊文分析称，欧债危机将欧元从一开始就存在的缺陷暴露无遗，包括缺乏归集债务、投资和风险的财政整合体制，即缺少“最后贷款人”。此外，那段动荡时期还凸显了不同成员国和地区间的经济差异，尤其是财政审慎的欧元区北方国家与债台高筑的南方国家之间的差异。

“大家之所以对欧元缺乏信心，是因为欧元目前还是一个‘没有国家’的货币，缺乏主权信用作为支撑。欧债危机之后，欧元在财政统一方面始终没有迈出实质性步伐。”赵柯说。

《论坛报》也指出，作为单一货币，欧元的主要弱点在于其不完善的构建体系。“欧洲各国领导人承认，应当完善经济和货币联盟，这要通过完善银行和资本市场联盟来实现，也需要有真正的预算团结，也就是要有一个欧元区的整体预算。”

老问题还未解决，新挑战已在眼前。刚刚过去的2018年，欧元区迎来一波更为严峻的冲击。难民危机持续发酵，民粹主义强势抬头，欧洲一体化步履维艰，“反欧元”声音甚嚣尘上。

“2018年是欧元区国家艰难前行的一年。”闫瑾指出，欧元区面临诸多挑战。例如，欧元区国家包括德法等主要国家经济增长不及预期，经济增速放缓；意大利财政预算问题暴露出欧盟内部制度的潜在风险；英国“脱欧”将使欧元区经济经历动荡；全球经济增速放缓，保护主义抬头，贸易摩擦加剧，美欧贸易争端仍未得到妥善解决；新兴市场脆弱性及金融市场波动威胁欧元区经济前景；欧元区改革面临诸多不确定性。

复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯在接受本报记者采访时分析认为，民粹主义的冲击也好，制度设计的缺陷也罢，欧元当前面临的根本问题在于“欧洲认同”的危机。“在达成‘欧洲认同’这一问题上，欧洲国家有没有决心，大众有没有共识？如果各国能够形成‘欧洲认同’，那么上交财政主权就比较容易，但在现在的背景下则较为困难。”

财政统一是关键

“欧元区会面临崩溃吗？欧元会消失吗？”20年来，类似的问题不时出现。

“欧元是欧洲一体化最亮眼的成就之一，不仅在加强欧洲经济一体化、推动欧洲融合方面起到了重要的作用，也为国际货币体系提供多样选择，促进欧洲维护自身利益。”丁纯认为，欧元在降低风险、价格透明、推动产业链重构等方面带来的便利与好处是实实在在的，因此尽管存在很多问题，但是倒退的可能性较小。

欧洲央行不久之前进行的一项调查显示，74%的欧元区公民认为欧元对欧盟有好处，64%的受访者认为欧元对自己的国家有好处。

当然，面对当前全球化大调整、大变动带来的冲击，欧元区想要继续前行，必须有所改革，实现更高层次的经济融合。如德拉吉所说：“未来的道路是找出必要的变革，使我们的货币联盟为所有成员国的利益而运转。”

2018年以来，随着美欧关系发生变化，欧洲政要有关提升欧元国际地位、借助欧元推进欧洲一体化的呼声不断高涨。2018年12月，欧盟发布一项旨在提升欧元国际地位的行动倡议，同意强化欧洲稳定机制的作用，加强对欧元区国家预算的监管，并建议在国际能源合约和交易中更多使用欧元。

一些分析认为，对欧元区治理而言，2019年将是具有决定性意义的一年。

“欧元区治理的关键在于欧元区制度性改革的推进，重点在于提升欧盟财政一体化程度，增强欧元区抵御金融风险的能力。”闫瑾说。

赵柯也认为，欧元目前面临的最尖锐、最急迫的问题是财政统一。“只有在财政统一方面迈出实质性步伐，欧元才能稳固，市场才会相信当欧元出现问题时，有相应的财政力量能够稳定金融市场、支持欧元。接下来，无论是小幅向前，还是大步跨越，让世界看到欧元正在向一个‘有国家’的货币演变，这非常重要”。

在丁纯看来，归根结底，欧元需要坚守大方向，从政府到民众继续凝聚“欧洲认同”，在“国家利益”和“欧洲共同利益”之间找到平衡点。“欧元要想向前推进，应对内凝心聚力，对外积极应对危机”。

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)