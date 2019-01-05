世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。这是一条简单而深刻的道理。

“无论国际风云如何变幻，中国维护国家主权和安全的信心和决心不会变，中国维护世界和平、促进共同发展的诚意和善意不会变。”“祝福中国！祝福世界！”习近平主席在2019年新年贺词中，以庄严承诺和殷殷祝福，道出了中国人民一以贯之的坚定立场，道出了世界人民对和平与发展的共同心声，展现了一个大国的责任担当，赢得了国际社会一致赞誉。

揆诸历史，中国和世界的关系正在发生历史性变化。犹记1919年，面对“外忧内患，更起迭乘”，《晨报》发出“果能顺应时变，力图自新，则起死回生之机，又未必不在今日”的祝新之辞。犹记几十年前，因为经济面临崩溃的边缘，中国曾有被开除“球籍”之虞。百年跌宕，百年奋起。我们见证改革开放这场中国第二次革命，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界；我们见证中国站上新的历史起点，中华民族伟大复兴展现出前所未有的光明前景；我们见证我国日益走近世界舞台中央，成为国际社会公认的世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。“中国发展离不开世界，世界发展也需要中国”，成为常识更成为共识。

放眼全球，我们正面临百年未有之大变局。第一次世界大战结束已逾百年，但在不少地方和平的征程依然荆棘密布；经济全球化大势所趋，但逆全球化潮流也正在悄然抬头。面对新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球治理体系深刻重塑，人类社会向何处去？当世界经济整体发展环境面临诸多风险和不确定性，我们可以如何作为？“所当乘者势也，不可失者时也”。变局中危和机同生并存，这要求我们要善于化危为机、转危为安。准确体认变局，把握发展的重要战略机遇期；主动顺应变局，用好发展的时与势。不畏浮云遮望眼，把握历史规律，认清世界大势，中国可以大有作为。

面向未来，中国的道义与担当不会改变。中国是一个大国，大有大的使命，大有大的责任。连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，中国贡献有目共睹；“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”，中国决心坚定不移；“面向未来，中国将永远在这儿”，中国初心始终不改。中国人民历来富有正义感和同情心，历来把自己的前途命运同各国人民的前途命运紧密联系在一起，始终愿意尽最大努力为人类和平与发展作出贡献。我们将积极推动共建“一带一路”，继续推动构建人类命运共同体，为建设一个更加繁荣美好的世界而不懈努力。中国这个港口，永远欢迎善意靠岸，也会让正义的风帆畅行无阻。

“积土而为山，积水而为海。”愿中国日新日强，愿世界繁荣昌盛。新的一年，我们将为世界和平与发展不断贡献中国智慧、中国方案、中国力量。祝福中国！祝福世界！

《 人民日报 》（ 2019年01月05日 02 版）

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)