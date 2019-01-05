改革开放成功得益于坚强领导（国际论坛）

■改革开放进程中洋溢的奋斗热情将人民团结起来，攻坚克难并夺取胜利

过去40年间，中国实行的改革开放政策，让这个国家向世界敞开了大门，世界也因此与中国紧密相连。尤其令人印象深刻的是，改革开放进程中洋溢的奋斗热情将人民团结起来，攻坚克难并夺取胜利。

去年2月初，我访问了中国深圳的一所高校。该校仅仅用了7年时间，就完成了超过2000项课题研究。在这个被称为“中国硅谷”的城市里，居民的平均年龄只有30多岁，人们朝气蓬勃，富有创造力。深圳发生的巨变显示，创新已经成为这里的主旋律，改革开放不断向这座城市注入新动能。

中国的高速发展得益于改革开放政策。30年前我做助理教授时，曾和一位北京大学教授熟识。那时候，我的工资是他的3倍，他平时口袋里装的零用钱仅仅价值1美元；他骑着自行车而我开着汽车。但是今天，中国大学教授的收入已经大大提高。根据不久前的一份亚洲大学排名，中国高校占据了前10位中的5席，这充分说明中国高校不仅数量增长迅速，而且水平也显著提升。

40年来，中国改革开放的成功得益于中国共产党的坚强领导。对于发展中国家而言，强有力的领导十分重要。在中国共产党领导下，中国社会团结而和谐，各项政策得以高效贯彻实施。

习近平主席提出的“一带一路”倡议已经实施5年，这一伟大倡议值得沿线国家积极参与。丝绸之路始于2000多年前，曾经是东西方交流沟通的重要途径。沿着丝绸之路传播的还有思想和文化。中国，又一次呼吁沿线国家携起手来共同发展，古老的丝绸之路因此重焕光芒。对于沿线国家来说，“一带一路”倡议提供了参与机会，为经济和文化交流搭建了广阔的平台。就教育而言，各国师生拥有了更多相互交流学习和合作研究的机会。沿线国家都非常欢迎“一带一路”倡议，各国都渴望与中国合作。这不仅是因为中国强大的经济实力，更重要的是其拥有的宝贵人才和技术。我相信“一带一路”建设将为亚洲国家架起广阔的合作平台，泰国会成为其中的好伙伴。

中国的对外开放，让我们感受到诚邀合作的热情。玛希隆大学也应运与上海交通大学等中国高校开展了卓有成效的合作。高校合作有利于增强相互了解，玛希隆大学与中国高校开展的基因医学联合研究，已取得了长足进展。

中国正在发生日新月异的变化，拥有13亿多人口的开放中国，前途不可限量。

（作者为泰国玛希隆大学校长）

《 人民日报 》（ 2019年01月05日 03 版）

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)