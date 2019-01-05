中国为世界带来新气象（高端访谈）

■“中国企业的思想观念转变之大，决策速度之快，有时我们也跟不上。”

■“中国政府提供了越来越多欢迎外商的政策，效率之高令人钦佩。”

■“随着中国开放的大门越开越大，市场日趋成熟，中国成为很多跨国公司全球布局的首选之地和公司收益的主要来源地。”

上世纪80年代末，20岁出头的大卫·库奇诺从意大利历史名城维琴察远渡重洋来到中国北京，成为北京大学的留学生。“80年代末以及90年代初，正是中国小企业开始萌芽并蓬勃发展的黄金时期。”库奇诺清楚地记得，“个体户”这个当年极具时代烙印的称谓，中国人所展现的勤奋努力和拼搏精神为中国的飞速发展创造了条件。

毕业后，库奇诺进入芬凯笛倪等意大利大型企业工作。当时，中国的营商环境还没有完全与国际接轨，让一些外资企业感到有些“水土不服”，很多想要进入中国的企业有些望而却步。

“然而中国的变化似乎在一夜之间就发生了，”库奇诺说，中国的改变是坚定有力、翻天覆地的。特别是加入世界贸易组织以来，中国开放的决心和步伐更为坚定，即使在面临国际金融危机时，中国也始终践行自己的承诺。

2015年，芬凯笛倪集团与中国船舶工业集团有限公司、中国投资有限责任公司合资在上海设立公司。“我与中国伙伴的合作非常愉快，他们有着先进的管理理念和专业的技术素养。” 库奇诺说，“中国企业的思想观念转变之大，决策速度之快，有时我们也跟不上。中国企业坚持以市场为第一导向，在经济全球化的潮流中，走在了时代前列。”

让他印象深刻的还有中国的营商环境，“在和政府打交道的过程中，中国政府给我们提供了良好的环境，沟通便利、合作顺畅。中国政府提供了越来越多欢迎外商的政策，效率之高令人钦佩。”

40年改革开放，库奇诺见证了其中30年历程，亲身体会到中国时时刻刻发生的变化，并逐渐成为一名“中国通”。“中国经济的活力和潜力无限，随着中国开放的大门越开越大，市场日趋成熟，中国成为很多跨国公司全球布局的首选之地和公司收益的主要来源地。越来越多的欧洲企业更多聚焦中国。”

库奇诺表示，作为历史悠久的文明古国，意中两国经贸合作大有可为。“一带一路”倡议为各国经贸发展提供了新机遇。随着中欧班列的开通和不断成熟，现在成都、重庆等内陆地区的货物已经可以直接经由铁路到达意大利。

“改革开放并非一朝一夕之事。中国深厚的历史底蕴和中国人民的信心与勇气，让国家在各方面都呈现蓬勃发展的景象。”库奇诺谈道，“在经济全球化的大潮中，中国已绘就蓝图，坚持全面深化改革开放，中国将为世界带来新气象。”

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2019年01月05日 03 版）

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)