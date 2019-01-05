美方来华旅行提示经不住推敲

新华社北京1月4日电 （记者侯晓晨）就美国政府发布针对中国的旅行提示一事，外交部发言人陆慷4日表示，美方发布的相关旅行提示经不住推敲，中方始终欢迎包括美国公民在内的外国公民来华，并依法保障他们在华的安全与合法权益。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，昨天，美国政府发布针对中国的旅行提示，称前往中国的美国公民应提高警惕，中国可以通过实施“离境禁令”禁止美国公民离开中国，美国公民可能在一些情况下被拘留。你对此有何评论？

“我们注意到有关报道。”陆慷说，中方始终欢迎包括美国公民在内的外国公民来华，并依法保障他们在华的安全与合法权益，包括入出境自由，同时在华外国公民也应尊重、遵守中国法律。

陆慷指出，对极少数涉嫌在华违法犯罪的外国公民，中国办案机关始终坚持依法公正处理，并依法保障他们的各项合法权益。

“坦率地讲，美方发布的旅行提示是经不住推敲的。”陆慷说，2018年1月至11月，美国来华人员达到230万人次，每万人中就有70人来华，这远高于中方前往美国的人员比例。

“中国安全不安全，上述数据是有一定说服力的。相反，近年来，美方以各种理由、借口对中国公民入境美国设置障碍，无端进行盘查，这是美方应该重视和纠正的问题。我们希望美方多做有利于增进两国人民交往和互信的事，而不是相反。”陆慷说。

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