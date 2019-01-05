第六届中国（印度）贸易博览会日前在印度孟买国际展览中心举行。来自中国的近千家外贸企业借助“海外自主展览平台”抱团出海，与印度买家零距离接触，吸引了上万名印度采购商前来参展。

可拆卸式地板模块、工业电动清扫机、一次充电可续航50小时的创意灯……琳琅满目的中国商品让印度买家目不暇接。据展会主办方介绍，该博览会是中国在印度举办的最专业、规模最大的展会之一，分家居与机械两大类。与五年前的首届博览会相比，此次展会面积扩大了近10倍。来自陕西、安徽、湖南等省的多个国内行业一线品牌集体亮相。博览会现场还在人流密度高的核心区域专门设立了“中国制造精品区”，提高精品企业曝光度。

博览会的总策划米奥兰特公司董事长潘建军介绍说，为更好实现卖家和买家对接，本次展会在展前6个月就通过展商贸易配对在线平台，对产品特色、采购量等要素进行大数据分析，将海外采购商与中国供应商精准匹配，使40%的参展企业在展前就接到了买家询盘。这种“展览+互联网+供应链”的全新立体一站式跨境贸易服务模式，获得了参展商与买家的高度评价。来自印度南部的买家吉尔玛在进入博览会现场后，很快就找到了心仪的参展商。吉尔玛兴奋地说：“将手机应用程序引入展会，节省了买卖双方的宝贵时间，使展会运行更为高效。”

博览会现场气氛热烈，很多展台前都里三层外三层地围拢着前来洽谈采购的印度买家，他们与参展企业热烈互动，不时询问产品性能和特点的具体参数。印度胜标会展公司董事总经理阿西什·古普塔说：“我们注意到，参加贸易博览会的买卖双方人数每年都有所增加。通过博览会，印中经贸联系将更加紧密。”

博览会上一款使用了锂电池的工业电动清扫机，由于机身轻便，同时价格低于市场同类产品，吸引了不少印度买家的目光。“这是我们机械制造板块的新产品，除了工业电动清扫机，我们这次还带来了可拆卸式地板模块”，山西聚义实业公司项目研发经理王琼一边向印度买家介绍产品性能，一边进行演示操作。

2017年中印双边贸易额同比增长20.3%，升至844亿美元，为两国有经贸往来的最高纪录。作为博览会的总策划和运营方，米奥兰特公司首席运营官毕努·皮莱表示，“预计印中双边贸易额将持续增长，中国优质产品在印度市场上的竞争力也将不断提升。”

中国驻孟买总领事唐国才表示，中印贸易博览会不仅为中印经贸交流提供了平台，也为中印人文交流建立了纽带。希望中印企业家以此为契机，共同开创两国共赢新局面。

（本报新德里电）

《 人民日报 》（ 2019年01月05日 03 版）

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