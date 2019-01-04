新华社东京1月4日电（国际观察）安倍新年“许愿”如愿面对难题

新华社记者严蕾

日本首相安倍晋三4日召开新年首场记者会，介绍了2019年日本政府内政外交的基本方针。此间分析人士认为，尽管安倍在记者会上表达了许多愿望，但其中不少都面临较大困难，要想“如愿”并不容易。

修宪夙愿难实现

实现战后首次修宪是安倍的政治夙愿。在4日的记者会上，安倍再度表达了推动修宪讨论的意愿。不过，安倍修宪的愿望将受到日本民意、国会及党内政治等多重因素左右。

一方面，安倍连任并不意味着日本民众支持他的政策主张。日本民调机构“言论NPO”代表工藤泰志说，支持安倍内阁的民众中，不少都是因为希望有一个“稳定的政权”，而并非是支持安倍的政策。事实上，安倍此前所推行的一系列政策，包括“解释性修宪”和强行通过新安保法等，都在日本引发了极大争议。日本媒体民调显示，在修宪问题上，持反对态度的人占比多于持支持态度者。

另一方面，安倍在修宪问题上不仅遭到在野党反对，还难以与执政盟友公明党统一意见。自民党去年放弃在秋季国会临时会议上提交修宪草案即是明证。同时，2017年以来森友、加计学园等一系列丑闻对安倍执政的负面影响仍在。日本广播协会（NHK）电视台报道认为，去年在自民党总裁选举中，安倍在地方党员票上与对手石破茂差距不大，说明地方党员对安倍的领导存在不满和不安。

2019年，日本将迎来四年一度的统一地方选举以及国会参议院选举等。日本前外务省高级官员孙崎享认为，如何应对这些挑战将左右安倍政权的运作，尤其是参议院选举，如果在野党能够联合起来，执政联盟或将失去占参议院三分之二以上议席的优势地位，安倍的修宪进程将遇到更大困难。

外交得分不容易

安倍自第二次上台以来，一直将外交作为加分项。安倍在4日的记者会上表示今年要将日中关系提升至新的阶段，并称希望在1月下旬访问俄罗斯时在推进日俄和平条约谈判方面取得进展。但分析人士认为，安倍想要在外交上顺利得分恐怕不易。

就中日关系来看，两国关系去年破冰后正回暖，但暖流中仍存寒意，若欲行稳致远，日方还需展示更大诚意。

就日俄关系来看，双方关于北方四岛（俄称南千岛群岛）的领土争议仍是一个巨大障碍。日媒认为，日本想要拿回北方四岛主权并不容易。

此外，在日美同盟关系上，随着美国在贸易问题上加大对日施压，日本国内认为安倍外交失败的声音开始增加；日韩关系上，日方对待“慰安妇”等历史问题宁愿出钱息事宁人也不愿正面承认罪责的做法无法得到韩国民众认同，两国关系趋紧；半岛问题上，虽然安倍去年多次表达了与朝鲜领导人直接对话的意愿，但此前一直强调对朝施压的态度使其难以获得朝方信任。

经济财政面对两难

安倍在记者会上表示，将全力应对少子高龄化难题，进一步推动面向未来的社会保障体制改革，让各年龄层民众都能产生安心感。关于提高消费税率的问题，他表示将尽最大可能争取将相关税收全部还用于民。分析人士认为，安倍希望通过打经济民生牌来吸引选民支持。

日本经济长年疲软，民众在民生方面缺少获得感。安倍上台后推行所谓“安倍经济学”，这也成为支撑安倍长期执政的一个主要支柱。然而“安倍经济学”并未解决长期困扰日本经济的通货紧缩问题。《日本经济新闻》称，如果安倍无法在剩余的三年任期中摆脱通货紧缩，将可能被打上“安倍经济学失败”的烙印。

与此同时，日本财政赤字严重，政府债务余额不断创历史新高，严重限制了日本政府调节经济的能力。为重建财政，日本2014年将消费税率从5%提升至8%，但增税对消费造成打击，导致当年度日本国内生产总值负增长。日本政府原定于2015年10月将消费税率进一步提升至10%，为避免负面影响，安倍数次推迟这一计划，原定2020年实现基础财政基本平衡的目标也被推迟到2025年。

安倍目前计划于今年10月把消费税率提升至10%。为避免增税伤及经济，日本政府还将在2019和2020年度对购置车辆、住宅等提供政策优惠，以刺激消费，但这些又将给政府财政造成进一步负担。东京大学教授内山融认为，日本通往财政重建的道路充满荆棘，2025年实现基础财政基本平衡仍然十分困难。

另外，日美两国1月下旬将启动双边贸易谈判。日本媒体指出，如果美国对日本采取强硬立场，日本国内经济也会受到消极影响。

(责编：燕勐、杨牧)