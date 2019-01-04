蓬佩奥称伊朗计划发射运载火箭违反安理会决议 伊朗外长予以反驳

新华社北京1月4日电 综合新华社驻华盛顿、德黑兰记者报道：美国国务卿蓬佩奥当地时间3日称，伊朗发射运载火箭的计划违反安理会有关决议，他要求伊朗方面停止相关活动。

蓬佩奥在美国国务院的一份声明中说，伊朗国防部已公开宣布要在未来数月发射3枚运载火箭，该举动将违反联合国安理会第2231号决议。

蓬佩奥指出，该决议要求伊朗不能进行任何能搭载核武器的弹道导弹相关活动，包括利用弹道导弹技术的发射，而发射运载火箭在技术上与发射包括洲际导弹在内的弹道导弹相类似。

蓬佩奥在声明中“建议”伊朗方面重新考虑其发射计划，停止与弹道导弹相关的活动，以免在经济和外交上陷入孤立。

伊朗外交部长扎里夫4日在社交媒体“推特”上发文说，伊朗发展运载火箭和弹道导弹并不违反安理会相关决议，美国没有资格指责伊朗。

“伊朗发射运载火箭和进行弹道导弹试验并不违反安理会2231号决议，但美国却实实在在地违反了这一决议，无权教育任何人如何遵守决议。”

扎里夫说，根据联合国安理会2231号决议，“无论美国多么钟爱”，涉及限制伊朗发展弹道导弹和相关技术的联合国安理会1929号决议已经终止。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布退出伊核协议，称该协议未限制伊朗发展弹道导弹项目。伊朗方面多次表示，伊朗有权发展防御性弹道导弹，不会就国防问题与他国谈判。（参与记者：刘品然、刘晨、马骁、穆东）

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