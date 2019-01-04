旅印中国妇女联合会在新德里成立

新华网新德里1月4日电 旅印中国妇女联合会近日在印度首都新德里举行成立大会，中国驻印度大使罗照辉及夫人江亦丽博士、李碧建公使夫妇、陈炳煌参赞兼总领事、孙灿参赞、嵇蓉参赞和使馆各有关部门女外交官代表应邀参加。在印侨社、中资企业及中国驻印媒体代表、侨胞及印各界代表和友好人士150余人出席。

在印度首都新德里，中国驻印度大使罗照辉（右六）出席旅印中国妇女联合会举行成立大会。新华社记者张迺杰摄

会前，旅印中国妇女联合会黄晓丹会长向罗照辉大使简要介绍了该会筹备、首届理事会选举以及成立大会有关准备工作等情况，表示将带领理事会全体成员全力履职，做好旅印女性侨胞的协调、服务等工作，通过开展形式多样的活动把在印侨胞联合起来，凝侨心，聚侨力，促发展，切实维护在印侨胞的合法权益，为中印关系发展作出贡献。

罗大使祝贺旅印中国妇女联合会成立，肯定联合会筹备工作高效务实，在短时间内即完成批准与注册等手续，并鼓励联合会做和谐侨社的建设者，中华文化的传播者，中印友好关系的促进者。他表示使馆将继续为联合会开展工作给予支持。

李碧建公使在会上致辞，介绍国内一年来经济社会发展新形势及中印双边关系新进展，寄语联合会成员充分发挥中国妇女的贤惠品德，积极运用自身优势，加强联谊，服务印度华人华侨，服务当地社会，促进中印人文交流与经济贸易等领域合作，助力中印关系发展。

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