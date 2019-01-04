澳研究者发现可让癌细胞“冬眠”的免疫细胞

新华社悉尼1月4日电 癌细胞难以被彻底消灭，那么是否可以退而求其次，通过使它们进入永久“冬眠”状态来拯救病人呢？澳大利亚研究人员日前发现了一种有这样功能的免疫细胞，有望为治疗癌症提供新思路。

澳大利亚泰莱松儿童研究所等机构研究人员在英国《自然》杂志上报告说，他们发现一种名为TRM细胞的免疫细胞能让黑色素瘤细胞处于“冬眠”状态。黑色素瘤是由皮肤上的色素组织发生病变引起的一种癌症，目前尚无有效治疗药物。

这项研究发现，在有TRM细胞存在的时候，黑色素瘤细胞的增长受到抑制，就像“冬眠”了一样。但如果去除TRM细胞，则黑色素瘤细胞会快速增长，导致癌症症状加重。

研究人员说，此前科学界已经知道恶性肿瘤细胞在引发危及生命的症状之前，可能在人体内“和平潜伏”几年甚至几十年的时间，但对相关机制一直缺乏深入了解。本次发现的TRM细胞可能对其他类型癌细胞也有效，这有助于开发治疗癌症的新方法。

(责编：燕勐、杨牧)