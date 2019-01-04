外交部：中方愿同印方共同维护两国和发展中国家整体利益

人民网北京1月4日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：据报道，3日，印度外交国务部长辛格在印度议会回答有关问题时称，在全球充满不确定性的时刻，印中关系是稳定因素，两国不能让分歧成为争端。因此，双方一直致力于利用双边对话机制，在广泛领域促进互利合作。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。去年4月，习近平主席同莫迪总理在武汉举行了成功的会晤，为两国关系指明了发展方向，开辟了新的前景。一段时间以来，大家也能看到，在两国领导人战略引领下，中印关系呈现全面改善发展的势头，两国高层交往不断，各领域交流更加密切，务实合作呈现快速发展势头。

中国和印度互为重要邻国，又都是重要的新兴市场国家。中方始终认为，一个健康稳定的中印关系，不仅符合两国和两国人民的利益，也有利于促进世界和平发展事业。在当前世界不确定、不稳定性增多的背景下，中方愿同印方进一步加强在国际事务中的沟通协调，共同维护两国和发展中国家整体利益。

问：我们注意到中国商务部新闻发言人今天上午表示，美方代表团将于1月7日至8日访华进行经贸磋商。你能否证实？

答：是的，今天上午，中美双方举行副部级通话，确认美国副贸易代表格里什将于1月7日至8日率领美方工作组访华，与中方工作组就落实中美元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论。

问：有一个关于加拿大的问题。昨天，加拿大方面称，已有13名加拿大人在中国被捕，其中有8人已获释。也就是说，还有5人被拘押，包括康明凯和迈克尔。中方能否证实？能否提供更多信息？

答：关于你提到的具体内容，建议你向中国主管部门去求证。我注意到，今天上午，中国司法部负责人在国新办举行的发布会上也回答了有关问题。在这里我没有更多可以向你提供的情况。但我想强调，中国是法治国家，中国坚持依法维护在华外国公民的安全与合法权益。

至于你提到名字的两个人，我们已经多次说过，这两名加拿大公民是因为涉嫌从事危害中国国家安全的活动而被依法采取强制措施。

问：第一个问题，美国务卿蓬佩奥发表声明称，伊朗宣布拟在未来数月发射3枚航天运载火箭，再次表明伊违反安理会第2231号决议。中方对此有何评论？第二个问题，伊朗方面表示已与塔利班代表就阿富汗和平问题进行了协商。中方对伊朗在推进阿富汗和平进程中发挥的作用有何评论？

答：关于第一个问题，中方一贯主张准确解读、完整有效执行安理会第2231号决议，维护国际核不扩散体系及中东和平稳定。当前形势下，我们希望相关各方从大局和长远出发，维护和执行伊核问题全面协议，在此基础上通过对话协商，寻求解决其他相关问题。

关于第二个问题，大家知道，中方一贯支持“阿人主导、阿人所有”的阿富汗和平和解进程，同时我们也支持国际社会特别是地区国家加强协调，形成合力，为推动阿富汗实现和平和解共同作出积极努力。

问：据报道，昨天，美国政府发布针对中国的旅行提示，称前往中国的美国公民应提高警惕，中国可以通过实施“离境禁令”禁止美国公民离开中国，美国公民可能在一些情况下被拘留。你对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。中方始终欢迎包括美国公民在内的外国公民来华，并依法保障他们在华的安全与合法权益，包括入出境自由，同时在华外国公民也应尊重、遵守中国法律。

在此我想指出，对极少数涉嫌在华违法犯罪的外国公民，中国办案机关始终坚持依法公正处理，并依法保障他们的各项合法权益。

坦率地讲，美方发布的旅行提示是经不住推敲的。2018年1月至11月，美国来华人员达到230万人次，每万人中就有70人来华，这远高于中方前往美国的人员比例。中国安全不安全，上述数据是有一定说服力的。相反，近年来，美方以各种理由、借口对中国公民入境美国设置障碍，无端进行盘查，这是美方应该重视和纠正的问题。我们希望美方多做有利于增进两国人民交往和互信的事，而不是相反。

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