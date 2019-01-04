法政府公关主任将离职 马克龙失去“亲密盟友”

据《欧洲时报》报道，继前内政部长科隆辞职后，法国总统马克龙的另一位亲密盟友——其团队的公关主任福尔(Sylvain Fort)宣布将在月底离职。法媒日前报道称，福尔确定了辞职的消息，并表示已经告知马克龙。

资料图：法国总统马克龙。 （中新社记者 盛佳鹏 摄）

据报道，2016年夏天，福尔加入马克龙竞选团队，成为总统团队的核心成员。他今年47岁，毕业于巴黎高等师范学院，进入公关行业之前，做过大学老师。

福尔跟马克龙有很多共同点，两人进入公共部门之前，都曾在私营领域工作过。马克龙曾在罗斯柴尔德和席埃银行任投资银行家，而福尔则在法国巴黎银行工作，后建立自己的公关公司。

马克龙赢得大选之后，福尔首先拒绝担任公关主任，认为这项工作太耗时间，选择担任马克龙演讲的撰稿人。在2018年夏天总统保镖打人事件后，马克龙改组总统府团队，福尔临危受命，担任公关主任。

福尔计划离职之后先休个长假，并重新回归私营行业。早前他在加入马克龙团队时曾提到，“我加入是为了服务，所以不会要求什么回报”。他现在也表示，他始终完全忠于马克龙。

2018年夏天假期后，法国环保部长于洛和体育部长弗雷赛尔相继辞职，10月，内政部长科隆突然宣布即将离开政府。在这一背景下，福尔作为马克龙团队的核心成员离职，再次引发公众对马克龙人事境遇的担忧。

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