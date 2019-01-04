2018年澳人喜欢给宝宝起哪些名字？榜单告诉你

据澳洲网报道，近日，一份新报告列出了2018年澳大利亚最受欢迎的婴儿名字，其中奥利弗(Oliver)和奥利维亚(Olivia)最受欢迎，利奥(Leo)、亨利(Henry)和查理(Charlie)等名字则首次上榜。

报道称，奥利弗已经连续4年登顶最受澳大利亚人欢迎的男婴名字。而2018年，奥利维亚取代了夏洛特(Charlotte)，成为最受欢迎的女婴名字，夏洛特位列第二。

据了解，英国皇室的影响不容小觑，除了夏洛特，威廉(William)也排名第三，而亨利则排名第六。2018年，维多利亚州共出生了436个威廉和363个夏洛特。不过利奥、亨利和查理还是第一次进入最受欢迎的男婴名字排行榜。玛蒂尔达(Matilda)在排行榜上位列第十，也是首次进入最受欢迎的女婴名字排行榜。

维多利亚州2018年共有463个杰克(Jack)出生，也使之成为第二受欢迎的男婴名字，而阿米莉亚(Amelia)在女婴名字排行榜中排名第三，共有365个婴儿取了这个名字。诺亚(Noah)在男婴名字中排名第四，有355个婴儿以此为名。米亚(Mia)在女婴名字中排名第四，共有358名婴儿取了这个名字。

维多利亚州出生、死亡及婚姻登记处总监詹姆斯·罗森表示，在过去50年的时间里，澳大利亚人名字的范围已经发生了一些改变。“虽然名字在这段时间内也有很强的多样性，但最受欢迎的男性名字和女性名字还是很接近的。与50年前相比，现在的名字更加有多样性。就男婴来说，2018年有507个奥利弗。1968年有1408个戴维(David)，是最受欢迎的男婴名字。”

2017年，英国皇室对澳大利亚婴儿名字的影响也比以往要大。报告显示，夏洛特、乔治(George)、威廉和亨利都成为了很多新生婴儿的小名。

虽然一年已经过去，但最受欢迎的婴儿名字前十名并没有发生太多改变。新南威尔士州出生、死亡及婚姻登记处公布了该州前100个最受欢迎的婴儿名字，奥利弗是最受欢迎的男婴名字，而夏洛特取代奥利维亚，成为最受欢迎的女婴名字。

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)