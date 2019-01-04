美国众议院通过临时预算法案 未提供边境墙资金

人民网讯 据美国有线电视新闻网报道，当地时间1月3日（周四），美国众议院民主党通过了旨在结束政府部分停摆状态的临时预算法案，法案不包含额外的边境墙修建资金。

当地时间3日（周四），众议院首次对临时预算法进行投票表决，最终以239比192票通过该法案，并且有五名共和党人转入民主党。

在临时预算法案通过之后，众议院随即又投票批准了一项由六个全年预算案组成的法案，以期结束政府部分“关门”的状态。

然而，众议院民主党无视白宫方面发出的否决威胁，拒绝了特朗普总统关于为边境墙修建提供额外资金的要求。临时预算法案预计将会在参议院和总统处受阻，国会民主党与政府也将陷入僵局，从而导致政府“关门”时间进一步延长。

政府“关门”拉锯战的关键点在于国会与特朗普在边境墙修建支出上存在分歧：特朗普要求国会拨款50亿美元用于修建美西边境墙，而民主党不同意这一提议。

副总统迈克·彭斯表示，他愿意通过协商来结束政府部分停摆的状态，认为修建边境墙与否是一个明确的胶着点。

众议院民主党人则强调，他们希望重开政府，但不会提供任何额外的资金修建边境墙。

新任参议院议长南希·佩洛西谴责特朗普修建边境墙的要求是“浪费金钱”和“不道德”。她倡导民主党人不要在边境墙修建事宜上让步。

特朗普同参众两院民主共和两党领袖定于当地时间1月4日（周五）上午在白宫进行第二轮会谈，但会谈能否取得进展还有待观察。

截至当地时间3日（周四），美国政府部分关门已经持续了13天，并且没有结束的迹象。持续的僵局影响着成千上万的联邦政府工作人员，他们被迫无偿工作或者被短期解雇。（罗冰倩）

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