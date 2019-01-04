巴拿马货轮集装箱掉落荷兰外海 袋装危险粉末被冲上岸

人民网讯 据法新社海牙3日电，一艘巴拿马籍大货轮因遭遇恶劣天气，在荷兰外海掉落大约270个集装箱，装着危险粉末的袋子当天冲上荷兰一座小岛岸边。当局正全力清理满是垃圾的海滩。

弗里逊群岛（Frisian Islands）当局表示，这些袋装粉末确认为“有机过氧化物”，是一种用来制造塑胶物品的高度可燃物质。袋装粉末被发现时，袋子是密封的。

法新社称，区域安全单位发言人泽瓦特（Jan-Willem Zwart）表示，这种装有25公斤粉末的袋子在奇蒙尼科岛（Schiermonnikoog）海滩被人发现。

这艘名为MSC Zoe的巴拿马籍货轮主要载着玩具、家具和汽车零件等货物，1日晚间在弗里逊群岛（Frisian Islands）外海遇暴风雨时，部分集装箱落海。弗里逊群岛位于荷兰西北岸外海，也被称做瓦登群岛（Wadden Islands）。

海岸巡防人员表示，有3个装着有机过氧化物的集装箱尚未寻获，被认为已沉入海里。到目前为止，约有20个集装箱在这些岛屿近岸现踪，还有6个出现在德国海域。（老任）

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