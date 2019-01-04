调查显示：频繁使用社交媒体的少女更容易抑郁

英国一项针对青少年的最新调查显示，频繁使用社交媒体的少女出现焦虑症状的比例是男孩的两倍，主要原因是女孩更容易受到网络骚扰和睡眠不规律的影响。

据当地媒体4日报道，英国经济和社会研究协会对近1.1万名英国青少年进行调查后发现，年龄为14岁的女孩是使用社交媒体最频繁的群体，其中五分之二的女孩每天使用社交媒体的时间超过3小时。

调查显示，在接受调查者中，有12%的轻度社交媒体使用者和38%的重度社交媒体使用者（每天5小时以上）出现更严重的抑郁情况。

研究者在对社交媒体和抑郁之间的关系进行深入调查时发现，40%使用社交媒体的女孩遭遇过网络骚扰或欺凌，这一比例在男孩当中为25%；40%的女孩睡眠不规律，而男孩的这一比例为28%。

此外，研究者还发现，女孩在使用社交媒体的过程中更容易受到有关身材、外貌和自尊等方面的影响。

参与此项调查的伦敦大学学院教授伊冯娜·凯利说，这一调查结果与现行的安全使用社交媒体指导政策有很强的相关性。她呼吁社会及家庭对青少年使用社交媒体的时间进行更严格的控制。

(责编：杨牧、刘洁妍)