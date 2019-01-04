王毅会见埃塞俄比亚总统萨赫勒-沃克

1月3日，埃塞俄比亚总统萨赫勒-沃克在亚的斯亚贝巴总统府会见国务委员兼外交部长王毅。

萨赫勒-沃克表示，埃中关系的广度和深度令人印象深刻。埃塞政府和社会各界均致力于进一步加强对华合作，期待未来两国关系更加强劲有力。埃塞将继续积极支持和参与“一带一路”合作。埃中两国在维护多边主义、避免世界秩序受到单边主义冲击方面拥有共识和共同利益，希望双方继续加强在联合国等国际事务中的协调合作。

王毅表示，中国和埃塞的振兴都是发展中国家力量的增强，都是维护世界和平稳定力量的增长。相信埃塞政府和人民有能力有智慧，走出一条符合埃塞国情、切实有效的成功发展道路。在埃塞国家发展和民族振兴过程中，中方愿继续做埃塞的长期和可信赖合作伙伴。

王毅强调，双方可以落实中非合作论坛北京峰会成果和加强“一带一路”合作为机遇，推动两国各领域互利合作迈上新台阶，希望埃塞继续为促进中非整体合作发挥重要桥梁作用。（记者 王守宝）

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