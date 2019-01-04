“分裂”国会开幕启动美国政治新角力

美国第116届国会3日开幕，新当选议员宣誓就职。由于共和党在去年11月的中期选举中失利，其对国会控制权的垄断被打破，因此新国会形成共和、民主两党分控参众两院的“分裂”格局。

分析人士认为，国会“分裂”使两党的政治筹码更加平衡，同时也意味着更多对立和博弈，双方取得共识的难度或进一步加大。而民主党重掌众议院将给特朗普政府带来更多监督和制衡，党派、府院之争势必愈演愈烈。

近忧远虑共识难觅

新一届国会目前最亟待解决的问题是政府部分“停摆”。由于白宫与国会两党在修建美国和墨西哥边境隔离墙预算经费问题上分歧严重，相关短期拨款法案未能通过，导致部分联邦政府机构从去年12月22日起“停摆”至今。尽管呼吁打破僵局的声音很多，但相关方依旧没有妥协的迹象。

众议院民主党3日提出旨在恢复“停摆”机构运转的拨款方案，但没有提供总统特朗普要求的50亿美元“建墙费”。参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔当天抨击民主党方案不是“严肃、有效”的立法行为，而是“政治作秀”。特朗普当天下午在白宫召开记者会，虽然表达了与民主党开展合作的意愿，但也再次重申了修建边境墙的诉求。

美国圣安塞尔姆学院助理教授克里斯托弗·加尔迪耶里告诉记者，围绕政府“停摆”的博弈将继续消耗华盛顿的政治“氧气”。这意味着“停摆”问题被解决前，新国会很难实质性地推进其他议程。分析人士指出，白宫、共和党与民主党近来在“停摆”问题上的博弈和相互攻讦为未来两年定下了基调，“分裂”国会势必带来更多政治僵局和争斗。

除却“停摆”这一“近忧”，两党还有“远虑”。民主党人南希·佩洛西3日当选众议院议长，她在发表讲话时列举了一系列民主党工作重点，包括降低医保成本和处方药价格、投资基础设施建设、恢复政府公信力、应对气候变化等。而共和党方面则将继续忙于特朗普内阁新成员和联邦法官的听证和确认，边境安全、移民改革、减税等议题也是共和党的主要关切。

美国布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特表示，由于党派分歧严重，民主、共和两党未来合作的机会可能不会太多，特别是在重大议题上。

分析人士认为，两党在移民、医改、环保等议题上或继续针锋相对，但在药价、基建等领域尚有一定机会形成共识，不过能走多远取决于相互间能作出多少妥协。

监督制衡特朗普政府

美国国会除了立法职能，还负责监督行政部门。民主党高层人士在去年中期选举结束后就表示，将对特朗普政府加以更多监督与制衡。

分析人士指出，民主党对政府的监督与制衡主要依靠其掌握的众议院。就已知情况来看，民主党可能采取的行动包括获取并公开总统的纳税申报单、就政府边境执法举措等举行听证会、保护由特别检察官米勒主持的“通俄”调查、重启众议院司法委员会的“通俄”调查等。特朗普和麦康奈尔此前都曾警告民主党慎用手中的监督权。

韦斯特认为，掌握众议院控制权让民主党在问责政府方面处于与之前相比更加强势的地位。他预计，未来两年民主党将举行很多针对特朗普政府执政状况的听证会和调查，政府官员将不得不向国会解释他们的行为以及陷入的争议，这将使得特朗普政府在推进某些政策时更加困难。

至于启动针对特朗普的弹劾程序，佩洛西的态度和措辞一直很谨慎，但她也拒绝完全排除这一可能性。日前她在接受美国媒体采访时表示，众议院的决定将取决于米勒“通俄”调查的发现。但由于共和党依旧掌控参议院，民主党人想要成功弹劾总统难度很大。

分析人士认为，新一届国会与特朗普首个任期后半段基本重合，民主党控制众议院将主要掣肘特朗普政府的国内政策。而在对外关系方面，国会的实质影响力有限。（新华社记者 孙丁、邓仙来）

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