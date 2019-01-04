驻新加坡使馆提醒中国公民注意遵守当地最新禁烟规定

人民网曼谷1月4日电（记者林芮） 根据新加坡相关法律规定，自2019年1月1日起，合法购买香烟和吸烟的最低年龄从18岁调高到19岁（2020年调至20岁、2021年调至21岁）。未满19岁者若购买、拥有或使用烟草产品，可被罚款最高300新元。

同时，新加坡市中心乌节路(Orchard Road)公共场所开始实施禁烟，禁烟区从格兰芝路(Grange Road)和东陵路(Tanglin Road)交界处开始，往东延伸至多美歌地铁站(Dhoby Ghaut)，北部则延伸至史各士路(Scotts Road)。吸烟人士只能在划有黄线的区域吸烟（吸烟区设有明显的告示牌，也会放置烟灰缸和可丢烟头的垃圾桶）。禁烟令实施的前三个月（2019年1月1日至3月31日），在禁烟区内抽烟将会接到执法人员或义工口头警告。被警告过的重犯者，可被罚款最高1000新元。从2019年4月1日开始，在新禁烟区吸烟将被依法处罚。

中国驻新加坡大使馆提醒来新中国公民关注上述规定，勿在禁烟区抽烟，以免遭受处罚。

中国外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话（24小时）：+86-10-12308或+86-10-59913991（也可下载使用“外交部12308”手机应用）

中国驻新加坡大使馆领事保护与协助紧急求助电话：+65-64750165

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)