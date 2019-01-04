俄结束居民楼坍塌现场搜救 事故致39人遇难

据俄罗斯紧急情况部网站消息，救援人员3日结束对马格尼托哥尔斯克市居民楼坍塌现场的搜救工作，此次因天然气爆炸导致的事故共造成39人遇难。

该网站3日发布消息说，搜救工作已结束，共发现39具遗体，其中成年男性、女性分别为12人和21人，还有6名儿童遇难。来自莫斯科、车里雅宾斯克州等地的40多名心理医生，为伤员及死伤者的亲属朋友提供了2800人次的心理疏导服务。

在此次救援中，1名10个月大的男婴在被埋35小时后成功获救。尽管婴儿被冻伤并有闭合性颅脑损伤，但在紧急送到莫斯科救治后，伤情已稳定并略有好转。他的母亲及其另一个孩子已从倒塌建筑物中自行逃出，父亲因值班躲过此劫。

马格尼托哥尔斯克市房屋管理部门3日表示，此次爆炸和坍塌的区域位于事发居民楼的第七单元。技术检测显示，该居民楼的第一至第五单元、第九至第十二单元可供安全生活，但第六和第八单元居民目前只被允许每天在固定时段进入家中拿取物品，随后离开。

马格尼托哥尔斯克市长别尔德尼科夫3日表示，该市相关部门将对全市天然气管网、入户天然气管道进行全面检查，以排除事故隐患。

俄罗斯西部车里雅宾斯克州马格尼托哥尔斯克市12月31日凌晨发生居民楼天然气爆炸事故，造成该楼第七单元建筑垮塌，人员伤亡严重。俄总统普京亲赴事故现场听取情况汇报，俄联邦侦查委员会正对此次事故展开刑事调查。（记者 栾海）

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