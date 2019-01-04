联合国特使：“青年党”仍是索马里最大安全隐患

联合国秘书长索马里问题特别代表尼古拉斯·海瑟姆3日表示，极端组织“青年党”仍是当前索马里最大的安全隐患。

索马里“青年党”是与“基地”组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。海瑟姆当天在向安理会做汇报时表示，近期非盟驻索马里特派团和索马里安全部队的行动成功削弱了“青年党”的势力，降低了他们发动常规武装袭击的可能。目前这个极端组织正在更多地采取安装临时爆炸装置和有针对性的暗杀等手段制造安全威胁。

海瑟姆说，经济利益是当前极端组织行动的主要目标，部分极端分子以“征税”的名义，在索马里首都摩加迪沙对企业家进行敲诈勒索和暗杀行动。

海瑟姆还说，索马里政府逮捕“青年党”前发言人穆赫塔尔·鲁布的行动“破坏了（地方领导人）选举进程”，可能降低更多“青年党”投诚的可能性，并增加了极端分子通过暴力换取政治身份的风险。

去年12月，索马里警方逮捕先前投诚政府的鲁布。海瑟姆致信索国内安全部，要求后者解释逮捕的法律依据等。索政府1日指责海瑟姆干涉内政并勒令其离境。联合国方面暂时没有回应索方的说法。

此次抓捕前，鲁布是索西南部地方领导人选举的主要候选人之一。索国内安全部表示，鲁布没有放弃极端主义意识形态，将极端人员带至索马里南部城市拜多阿。政府禁止鲁布参加地方选举，是因为他没有完成投诚程序。（记者 林远）

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