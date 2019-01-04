美国就出售“爱国者”反导系统向土耳其报价

美国3日就出售美制“爱国者”防空导弹系统正式向土耳其提出报价。

土耳其阿纳多卢通讯社3日援引土耳其官员的话报道说，美国一个高级代表团当天到访土首都安卡拉，与土外交部、国防部、国防工业局官员举行磋商。其间，美方就出售“爱国者”防空导弹系统正式向土方提出报价。报道未提及美方报价具体内容。

出于迫切的国防需求，土耳其一直以来希望得到先进的防空和反导系统。2017年9月，土耳其向美国表示有意购买美制“爱国者”防空导弹系统，但未得到积极回应。2017年12月，土耳其与俄罗斯就采购S-400防空导弹系统签订贷款协议，引发美国等国的不满和担忧。

2018年12月，美国国务院正式批准向土耳其出售80枚“爱国者”制导增强导弹及60枚其他导弹，以及相关雷达、交战控制站和发射站等设备。

土耳其外长恰武什奥卢上月表示，即使土耳其购买“爱国者”导弹系统，也不会取消与俄罗斯的S-400防空导弹系统协议。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫也向媒体表示，美国批准向土耳其出售“爱国者”反导系统不会影响俄罗斯向土耳其提供S-400防空导弹系统。（记者 施春、秦彦洋）

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)