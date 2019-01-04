原标题：TikTok入选印度最受欢迎应用

宝莱坞巨星ShahidKapoor、喜剧演员兼作家Mallika Dua、板球运动员RohitSharma在TikTok拍摄的视频

千龙网北京1月3日讯 全球短视频应用TikTok跻身印度最受欢迎的互联网应用之列。近日，印度全国性日报《印度快报》(The Indian Express）将TikTok列为2018年度印度人最喜爱的应用之一，同时入选的还有Youtube和Podcasts。

报道称，今年以来，TikTok的受欢迎程度一直在上升。除了普通用户，来自世界各地的名人都在TikTok发布视频，并以此推广他们的社交媒体。 “DameTuCosita”是2018年印度最受欢迎的挑战，包括宝莱坞巨星Shahid Kapoor、喜剧演员兼作家Mallika Dua、板球运动员Rohit Sharma在内的名人都拍摄了与《Dame Tu Cosita》这支MV里绿色外星人共舞的视频。

今年印度排灯节期间，TikTok的用户通过参与“欢度排灯节”的挑战，共上传了超过530万个视频，一周内的观看量超过14亿次，创造了新的记录。排灯节是印度最大和最重要的全国性传统节日，相当于中国春节，当地人在节日期间举办各种祈福活动，政商各界走亲访友，希冀来年风调雨顺、吉祥如意。

另外，多家印度媒体和刊物都将TikTok列入2018年度当地最受欢迎的应用，包括CNN-News18、著名印地语出版物Amar Ujala和Punjab Kerasi，马拉雅拉姆语网站Manorama Online以及知名商业新闻网站moneycontrol。

据《每日新闻分析》报道，TikTok是印度Google Play和App Store下载次数最多的十大应用程序之一，在印度拥有1500多万用户，平台每天产生的视频数量超过25万个。

TikTok于2017年夏季在全球范围内上线，并迅速受到全球用户的喜爱。目前TikTok覆盖全球150多个国家和地区。除了印度，TikTok还曾在日本、泰国、印尼、德国、法国和俄罗斯等地，多次登上当地AppStore或Google Play总榜的首位。

在苹果公司“2018年度精选榜单（Best of 2018）”的评选中，TikTok成为日本App Store年度热门免费应用榜单的第一名；在Google Play2018年度大奖评选中，TikTok获得印尼年度“最佳应用”奖项。 2018年一季度，Sensor Tower手机应用市场报告数据显示，抖音及抖音海外版TikTok在苹果应用商店下载量达4580万次，是当季全球下载量最高的iOS应用。App Annie数据也显示，2018年前5个月，抖音及海外版TikTok是苹果应用商店全球下载量最高的应用。

(责编：冯粒、袁勃)