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人类首次！嫦娥四号成功登陆月背

传回世界首张近距离拍摄月背影像图

2019年01月04日08:30  来源：人民网－人民日报海外版
 

（国家航天局供图）

人类又一梦想成功“落地”

1月3日10时26分，嫦娥四号探测器成功自主着陆在月球背面南极—艾特肯盆地内的冯·卡门撞击坑内，实现人类探测器首次月背软着陆。嫦娥四号的成功着陆，是人类又一个航天梦想的成功“落地”。

“我们是幸福的追梦人”

3日11时40分，通过“鹊桥”中继星的“牵线搭桥”，嫦娥四号着陆器获取了月背影像图并传回地面。这是人类探测器在月球背面拍摄的第一张图片。大胆创新、努力攻关，这是中国航天人让梦想奔跑起来的强大动力。年近九旬的“两弹一星”功勋科学家孙家栋院士说：“这一刻，我们都是幸福的追梦人！”

玉兔二号留下第一道印迹

3日22时22分，嫦娥四号着陆器与巡视器成功分离，玉兔二号巡视器（即月球车）顺利驶抵月背表面。着陆器上监视相机拍摄了玉兔二号在月背留下第一道痕迹的影像图，并由“鹊桥”中继星传回地面。据介绍，嫦娥四号着陆地是从未实地探测过的处女地，或将取得突破性发现。

图为嫦娥四号着陆器监视相机C拍摄的着陆点南侧月球背面图像，巡视器将朝此方向驶向月球表面。

新华社发

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)
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