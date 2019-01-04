“微信红包”“无现金支付”“皮皮虾，我们走”……如果不是亲眼所见，你很难相信，风靡中国的这些互联网现象以及网络流行语正成为印度汉语教科书的内容。

自2017年成为孟买大学孔子学院的中文教师以来，中文名叫美丽的印度姑娘潘迪有一个越发明显的感受是，越来越多的印度人正在加入学习汉语的队伍。

“从孔子学院的中文本科班，到周末兴趣班，以及社会上开办的一些商业培训班，人们学习汉语的热情越来越高，”美丽说，“可以说以前是学生不多，现在是教材内容不够新，因此，我决定自己编一本教材。”

据了解，成立于2013年的孟买大学孔子学院是印度第一所孔子学院，2016年学习汉语的只有50多人，但2017年就增加到100多人。

美丽表示，在新编的教科书里，她选择了很多中国社会发展中的热点话题，以及流行的互联网文化现象，并且分别配上插图。“这样一方面增加人们学习汉语的兴趣，同时也让大家更好地了解今天的中国。”

印度青年阿维纳什·沙阿（中文名唐汉明）曾在中国学习汉语，目前在孟买一家中资企业工作，业余时间在当地推广汉语，并开办了一家名为“中印学院”的培训班。

他表示，随着中印两国多层次交流的深入，汉语热近年来持续升温，一些新的变化和需求开始出现。

“通常，印度汉语教学用的都是中国汉办的教科书，这也是汉语考级使用的标准教材，一般是中英文对照讲解，一些汉语爱好者和学习者不会说英语，这样只能用印地语甚至一些方言讲解，我们就试着编了一些简易的印地语和印度方言汉语学习教材。”

针对印度汉语热持续升温现象，印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心教授狄伯杰表示，汉语是联合国的工作语言之一，又是世界上使用人口最多的语言，随着中国经济和政治影响力的持续扩大，尤其是近年来中印两国经贸人文交流不断深入，印度人对汉语和中国的兴趣自然也呈现升温态势。

来自中国驻印度大使馆的数据显示，目前印度约有20所大学设有中文课程，8所开设中文专业，在校生中学习汉语专业的学生约2000人，印度全国学习汉语人数约2万人。

（据新华社电）

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