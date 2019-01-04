苹果下调营收爆美股新年“第一雷”

2019年美股市场的“第一颗雷”被苹果公司“引爆”了。当地时间1月2日，苹果公司首席执行官蒂姆·库克在写给投资者的一封信中称，对公司2019财年第一季度（2018年10月-12月）业绩预期进行修正，营收预期从之前的890亿美元至930亿美元区间下调至840亿美元。消息传出后，苹果股票当日盘后交易价格随即大跌逾7%。

这距离去年10月苹果公司以1.1万亿美元市值荣登《福布斯》杂志“世界最具价值的十大科技公司”榜首刚过去两个月。

数据显示，巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司持有2.525亿股苹果股票，这也意味着巴菲特可能在一夜之间损失约25亿美元。

彭博分析称，这是苹果公司近二十年来首次下调收入预估，原因是换新iPhone的用户数量低于预期，以及新款Apple Watch、iPad Pro和AirPods有供应瓶颈。

库克在公开信中表示，虽然苹果其他部门的营收比去年增长近19%，但iPhone的整体销量停滞，其中新兴市场的疲软是主要原因。另外，在一些发达国家市场，受运营商补贴减少等因素影响，消费者对苹果手机升级换代的需求也不如预期强劲。

美国有线电视新闻网指出，iPhone曾是苹果公司最大的招牌，如今却逐渐成为最令其头痛的问题。首先，最先曝出的问题是苹果公司旧款iPhone销量未达预期。苹果公司在2017年发布iPhone 8系列本身的销量就未达到预期，导致苹果公司在公布2018年第三季度财报的时候，公开表示不会再公布iPhone的销量。外界对此普遍解读为，这是苹果公司对iPhone销量信心不足的表现，加重了投资者的恐慌。

除去旧款iPhone销量不佳的原因，去年10月份发布的新款iPhone也饱受诟病。首先遭到消费者抱怨的是价格上涨。3年前的iPhone起步售价仅为5000元人民币，而近年来iPhone的起步价水涨船高，甚至一些机型突破万元大关，然而苹果公司似乎还没有意识到这一点。新iPhone不受欢迎的另外一个原因是创新力下降。长期以来苹果公司都是手机行业的风向标。然而去年推出的新iPhone并未拿出任何诚意，除了常规的处理器更新，甚至看不到实质的创新。

多年来，iPhone一直是苹果公司的核心业务，去年第三季度它占了苹果总销售额的近60%。如果苹果不能卖出足够的手机，整个公司都会陷入困境。新兴市场的疲软并非iPhone销售的唯一问题。运营商补贴减少、美元强势使在国外购买手机更加昂贵、苹果推出29美元低价更换电池计划等都促成了iPhone销量不如预期。

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