不畏浮云遮望眼——写在中美建交40周年之际

“人生的道路虽然漫长，但紧要处常常只有几步。”

对国与国之间关系而言，亦是如此。

1979年1月1日，中美正式互相承认并建立外交关系。中美建交，不仅改善了两国的外在环境，也改变了亚太及世界的政治经济格局，对国际关系发展产生深远影响。

40年来，中美关系如同航行在浩荡洋面上的巨轮，速度时缓时快，却始终向前。回望历史，“合则两利，斗则俱伤”，成为中美关系发展最重要的教训和启示，贯穿两国交往这一路风雨坎坷。

如今，中美关系已到“不惑”之年。

机遇还是挑战？伙伴还是对手？包容看待彼此，拓展深化务实合作，妥善管控分歧矛盾，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，就能迈过眼前的沟坎，从此踏上更宽广的征程，开辟更美好的前景。

（一）

2018年11月30日，美国西雅图。波音公司在这里向中国交付了第2000架波音飞机。

“1972年波音进入中国市场的时候，中国航空业刚刚起步。如今，中国已经成为全球最大的民航市场之一。”波音公司中国区总裁约翰·布伦斯说，没有中国的市场和积极参与，波音不可能像今天这样发展壮大。

波音公司与中国的合作，仅仅是中美经贸关系的一个缩影。

建交之时，中美双边货物贸易额只有不足25亿美元，到2017年这一数字已经达到5837亿美元，是1979年的233倍。

40年来，中美两国已经变成你中有我、我中有你的利益共同体。经贸合作在促进中国经济发展和民生改善的同时，也让美国获得了跨境投资、进入中国市场等大量商业机会，对美国经济增长、消费者福利、经济结构升级都发挥了重要作用。

美方数据显示，2015年，美国22%的棉花、26%的波音飞机、56%的大豆销往中国，美国46个州将中国列入各自前五大出口市场；根据联合国数据，2001年至2017年，中美贸易额增长了4.4倍，与此同时，美国失业率从5.7%下降到4.1%。

40年的交往证明，中美经贸合作的本质是互利共赢。

成绩的取得，要归功于两国政府长期以来对平等、理性、相向而行原则的秉持。

不只是经贸领域，40年间，中美关系发展涵盖了方方面面。

2018年11月8日，国家主席习近平在人民大会堂会见“中国人民的老朋友”——95岁的美国前国务卿基辛格，称赞他“为中美关系发展作出了历史性贡献”。

40多年前，时任美国总统国家安全事务助理的基辛格访问巴基斯坦期间，借机实现秘密访华，叩开中美之间尘封二十多年的大门。彼时，中美长期隔绝，两国的联络尚要借道他国渠道。

如今，中美两国已经实现了高层之间经常性的往来，双边对话机制已经超过100个，几乎覆盖了两国交往的方方面面。

40年的交往证明，中美在广泛领域存在共同利益，双方的共同点远远大于分歧。

中国的大熊猫、兵马俑远渡重洋，在美国家喻户晓；美国的《侏罗纪公园》等好莱坞大片为中国观众带来了感官震撼；“飞人”乔丹、“小巨人”姚明更是成为一代中美篮球迷们津津乐道的记忆；2017年中国在美留学生近42万人，美国是中国学生出境留学第一大目的地……

40年的交往证明，中美两国虽然远隔重洋，但地理距离从未阻隔两个伟大国家彼此接近。双方寻求友好交往和互利合作的努力从未停息。

（二）

作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家、全球前两大经济体、联合国安理会常任理事国，中美两国之间的关系早已超越双边范畴，两国对维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣肩负特殊重要责任，拥有广泛共同利益。

2018年，朝鲜半岛局势出现重要转机，朝核问题的相关各方在沉寂已久后又重拾对话，中美之间的沟通协调发挥了重要作用。

着眼半岛长治久安，兼顾各方合理关切，中方不断思考和设计解决半岛核问题的根本思路，提出并推动半岛无核化与建立和平机制“双轨并进”。

“事实证明，习主席坚持美国应该同朝鲜开展对话的主张是正确的。”美国总统特朗普在同习近平主席的一次通话中说，美方十分感谢并高度重视中方在朝鲜半岛问题上的重要作用，愿继续密切同中方的沟通协调。

早在中美建交之初，就有学者敏锐地洞察到：中美关系将成为最重要的双边关系之一，两国合作，将造福世界。

过去40年间，这一研判不断得到印证：中美合作，可以办成许多有利于两国和世界的大事。

从“9·11”事件后的反恐合作，到国际金融危机后的宏观经济政策协调，从应对气候变化到维护国际核不扩散体系，从能源安全到粮食安全，再到推动解决朝核、阿富汗、叙利亚等地区热点问题，中美都保持着密切的对话与沟通，发挥着重要作用。

（三）

建交40年来，中美关系并不总是一帆风顺。

处理问题、管控分歧，一个重要启迪就是，要始终正确看待彼此战略意图，尊重和照顾彼此核心利益和重大关切。

两国建交后不久，美国国会通过了违反建交公报精神、干涉中国内政的“与台湾关系法”。经双方反复磋商谈判，1982年，中美两国发表了“八·一七”公报，美方承诺限制向台出售武器的性能和数量、逐步减少对台的武器出售、经过一段时间使这个问题得到最终解决。

1993年“银河号”事件、1996年台海危机、1999年炸馆事件、2001年撞机事件……

面对问题，中方根据中美三个联合公报原则，依照国际关系基本准则，对美方进行坚决有力交涉和斗争，坚定维护自身主权、安全利益。40年来，中美关系历经风雨和坎坷，但总体保持稳定前行。

当前，中美贸易摩擦受到中美两国国内和国际社会广泛关注。

一方面，本轮中美经贸摩擦已持续数月，其间达成共识又遭美方撕毁，引发外界对中美经贸合作前景的担忧；

另一方面，近一段时间美国对华政策中的消极面明显抬头，一些势力在经贸、安全等领域频繁对中国进行无端指责，人为制造对立情绪，干扰两国关系氛围。

中美作为世界两个最大的经济体，在经贸领域存在一些分歧是完全正常的，关键是要本着相互尊重、平等互利的精神妥善管控，并找到双方都能接受的解决办法。

关键时刻，中美元首在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行会晤，就有关经贸问题达成共识，为两国经贸摩擦摁下“暂停键”。

应当注意到，纵有贸易摩擦这一消极因素影响，中美之间仍然保持着较为频密的各层级沟通交往，这也展现出历经40年发展，中美关系不断成熟的一面。

就在中美元首会晤前后，第二轮中美外交安全对话、第三届中美省州立法机关合作论坛、第十一轮中美工商领袖和前高官对话、第八届中美司法与人权研讨会先后举行。

据商务部新闻发言人透露，即便是在美方处于圣诞假期之时，中美经贸团队也始终保持了密切沟通。2019年1月，双方除了继续保持密集的电话磋商外，已经做了面对面磋商的具体安排。

越是在遇到问题、受到干扰的时候，双方就越要坚定不移地沿着对话合作的方向往前迈进。

考虑到中美经济的体量和现实复杂性，解决问题的道路注定不会平坦。然而，只要双方始终秉持“中美之间的共同利益大于分歧，合作的需要大于摩擦”的信念，加强对话、聚焦合作、妥处分歧，就能推动双边经贸关系尽快回到正常轨道并取得新的更大发展。

（四）

中国先贤孔子说，“四十而不惑”。不惑之年，中美应如何增强互信？下一个40年，双边关系将走向何方？

抚今追昔，以史为鉴，往往能找到事物背后必然的发展规律。

1978年12月18日，就在中美建交前不久，中国共产党召开十一届三中全会，作出了实行改革开放的历史性决策。这是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。

中国改革开放取得的巨大成就远远超乎世人的想象；中美关系获得的巨大发展也远远超越了当年的预期。

40年后的今天，中国继续以改革开放的姿态走向未来，坚持同包括美国在内的世界各国相互尊重、合作共赢。

合作才能双赢，对抗导致俱伤。

美国也应摆脱零和博弈的思维，更加积极正面地看待中国的发展，而不应人为制造新的对手，以免预言的自我实现。

历史和现实证明，合作是中美唯一正确选择，共赢才能通向美好未来。宽广的太平洋可以容纳中美两国和其他国家。

“一个由对抗或冷战思维主导的对华政策不符合美国的长远利益，也不会得到任何其他国家的支持。”美国卡内基国际和平基金会副会长包道格说，保持接触和平衡是美国对华政策唯一选择。

美国哈佛大学教授约瑟夫·奈认为，从长远来看，中美两国关系必然是合作的，因为很多对双方都有重要影响的问题，美中都不能单独应对，没有双方的合作以及与其他国家一道努力，诸如气候变化等问题将无从得到解决。

在布宜诺斯艾利斯会晤中，中美元首同意共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，为解决中美间存在的问题、扩大广泛领域务实合作、推动中美关系健康稳定发展作出了规划。

面向未来，中美双方应着眼长远、展现担当，以实际行动维护两国关系稳定发展大局，共同推动中美关系朝着正确方向继续前行！（新华社记者郑明达 伍岳）

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