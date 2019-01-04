美国新一届国会开幕 佩洛西当选众议院议长

美国新一届国会3日开幕，民主党人南希·佩洛西当选国会众议院议长。

这是佩洛西第二次担任美国众议院议长，她也是美国迄今唯一一位女性众议院议长。

佩洛西在就职讲话中列举了众议院民主党人在新一届国会的政策重点，内容涉及应对气候变化、降低医保成本、缩小收入差距、改善基础设施等。

对于因预算僵局造成的美国联邦政府部分机构“停摆”问题，佩洛西表示，众议院当天将就预算法案进行表决。

去年11月的中期选举使美国国会政治版图发生重大变化，形成共和党控制参议院、民主党控制众议院的“分裂国会”格局。新一届国会参议院中，共和党占53席，民主党占45席，其余2席为独立派议员，共和党人米奇·麦康奈尔继续担任参议院多数党领袖，民主党人查克·舒默继续担任少数党领袖。众议院中，民主党占235席，共和党占199席，还有一个席位因选举争议而暂时空缺，共和党人凯文·麦卡锡担任少数党领袖。

国会是美国最高立法机构，由参议院和众议院组成，两院共同负责起草和制定法律，参议院还有权批准或否决总统对政府高层人员及联邦法官的提名。国会每两年为一届，两院议员由各州选民直接选举产生。（记者 邓仙来 孙丁）

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