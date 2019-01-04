也门政府向安理会告状 指认胡塞武装违反停火协议

一名不愿公开姓名的阿拉伯国家外交官2日披露，也门政府及其盟国沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国去年年底致信联合国安理会，指认也门胡塞武装违反停火协议。

这名外交官告诉法新社记者，去年12月31日，上述三国驻联合国代表致信时任联合国安理会轮值主席，称胡塞武装在停火协议生效后出动狙击手和中程弹道导弹，在红海港口城市荷台达发动攻击。

三国指认胡塞武装在荷台达设立路障、挖掘战壕。荷台达是国际人道主义援助物资进入也门的主要门户，2014年以来由胡塞武装控制。也门政府军和沙特主导的多国部队今年6月发起进攻，试图收复荷台达，但进展不大。

也门政府与胡塞武装代表2018年12月上旬在瑞典首都斯德哥尔摩结束新一轮和平谈判，就停火、交换俘虏、荷台达管辖等多项议题达成一致。

根据协议，也门政府和胡塞武装当月18日开始在荷台达停火。只是，双方在荷台达及其周边地区不时零星交火，互相指责对方违反协议。

胡塞武装2日指认沙特主导的多国部队战机在荷台达上空低空飞行。

联合国安理会12月一致通过决议，授权联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯组建并派遣观察团，赴也门监督协议落实。媒体报道，胡塞武装已经在荷台达重新部署兵力，为撤出部分地区做准备。

胡塞武装2014年夺取也门首都萨那，后续占领南部地区，迫使总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特、阿联酋等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。

联合国方面警告，多年内战在也门酿成严重人道主义危机，大约1400万人濒临饥荒，占也门总人口大约半数。（王宏彬）【新华社微特稿】

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