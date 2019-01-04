美军撤出叙利亚未设时间表 去留之间耐人寻味

美国总统唐纳德·特朗普宣布准备从叙利亚撤军后，多方围绕叙利亚局势博弈加剧。一时间，各方“谁走谁留”的言论和动作颇耐人寻味。

特朗普2日再次放缓口风，否认为撤军设置时间表。同一天，为免受土耳其打击，库尔德武装履行与叙政府达成的协议，部分人员撤出叙西北部重镇曼比季；法国总统埃马纽埃尔·马克龙与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京通话中认定，叙利亚和中东地区反恐行动必须继续。

此外，一股“基地”组织分支武装连日与受土耳其支持的一股反对派武装激烈交火，意图阻止土耳其势力在叙西北部做大。

【没设时间表】

特朗普去年12月19日宣布在叙利亚击败极端组织“伊斯兰国”，撤出驻叙美军。美军现有大约2000人驻扎在叙利亚北部，大部分为特种兵。

路透社报道，这一撤军决定没有与国会或参与打击“伊斯兰国”的美国盟友磋商，遭遇多名美国高级国家安全官员反对，促使时任国防部长詹姆斯·马蒂斯辞职。

不过，特朗普随后对撤军一事语气放缓，强调美军将“缓慢”撤出，仍将清剿“伊斯兰国”残余。一些美国媒体本周早些时候披露，美军将在4个月内撤离叙利亚。

特朗普2日否认这一说法，但没有给出撤军期限。他在白宫召开内阁会议时告诉媒体记者，从来没有设置美军撤离叙利亚的时间表，撤军将“在一段时间内”完成；他“从来没有说过明天就离开”，美军会“精明”脱身。

特朗普还说，不想让美军“永久滞留叙利亚”，因为那里只有“沙土”和“死亡”。但是，美国“想要保护库尔德武装”。

美军一直扶持叙利亚库尔德武装“叙利亚民主军”，参与打击“伊斯兰国”。但美国的北大西洋公约组织盟友土耳其将“叙利亚民主军”的中坚力量“人民保护部队”视为恐怖组织库尔德工人党在叙利亚的分支，多次要求“人民保护部队”撤出靠近土耳其边境的曼比季。

【撤离曼比季】

同一天，叙利亚政府、反对派以及设在英国的叙利亚人权观察组织均证实，部分库尔德武装人员当天离开曼比季。

叙利亚国防部2日晚发表声明，说一支由30多辆汽车组成的库尔德武装车队当天从叙利亚阿勒颇省曼比季地区撤离，前往幼发拉底河东岸。

声明说，截至当时，大约400名库尔德武装人员已经离开曼比季。这一撤离行动旨在履行已经达成的协议，“让叙利亚北部地区民众生活恢复正常”。

法新社援引叙国防部发布的视频报道，车队由四轮驱动汽车和白色小货车组成，搭载武装人员，挂“人民保护部队”旗帜。

不过，按照叙利亚人权观察组织的说法，离开曼比季的库尔德武装迄今大约250人，不是“人民保护部队”，而是受“叙利亚民主军”领导的其他武装组织。

美联社报道，暂不清楚驻扎在曼比季地区的美军是否调整了军事部署。

“人民保护部队”2016年从“伊斯兰国”手中夺取曼比季，此后受美军支持，继续在同一地区清剿极端分子。美国宣布准备撤军后，曼比季地区的不稳定因素增加。土耳其政府先前多次扬言要越境打击库尔德武装。去年12月28日，“人民保护部队”宣布撤出曼比季并邀请叙政府军进驻，后者当天宣布进驻。

【法国不想走】

美国的传统盟友法国多次强调不会“跟风”撤离叙利亚。法国是打击“伊斯兰国”多国联盟又一主力国家，向叙利亚和伊拉克派驻大约1000名军人。

爱丽舍宫和克里姆林宫2日分别证实，法国总统马克龙与俄罗斯总统普京当天通电话，商讨叙利亚局势等议题。

法方发布的消息说，马克龙重申法国在叙利亚的优先事务是“反恐斗争”，清除“伊斯兰国”势力，阻止恐怖主义在这一地区死灰复燃。“斗争尚未结束，地面战斗仍在多国联盟框架内继续”。马克龙呼吁，各方应避免地区局势出现“新的不稳定”，多国联盟的盟友库尔德武装“必须保留”。

俄方发布的消息说，以“同意建立叙利亚宪法委员会为背景”，普京与马克龙“充分”讨论了叙利亚危机解决方案。

俄罗斯、土耳其、德国和法国领导人去年10月27日在土耳其伊斯坦布尔会晤后达成共识，包括呼吁在叙利亚实现持久停火、以政治谈判方式结束叙利亚内战、在年底前筹组叙利亚宪法委员会。

按照德新社和法新社的说法，支持叙利亚政府的俄罗斯是地面局势发展中的关键一方。美军高级官员多次警告不能从叙利亚仓皇撤军，就是担忧美军离开将为叙政府盟友俄罗斯和伊朗“敞开大门”。

【俩武装厮杀】

在地面局势方面，盘踞在叙利亚西北部阿勒颇和伊德利卜省的两股武装连日持续交火，已致数十人丧生。

其中一支是“基地”组织分支“黎凡特解放委员会”，另一支是受土耳其政府支持的叙反对派武装“努尔丁津基旅”。美联社报道，双方互指对方率先开火，交火为近3个月来最猛烈的一次。

叙利亚人权观察组织主管拉米·阿卜杜勒—拉赫曼认为，双方本次交火是因为“黎凡特解放委员会”想阻止叙北部阿夫林地区和伊德利卜省的“努尔丁津基旅”汇成一线，担忧土耳其可能以牺牲“黎凡特解放委员会”为代价，与俄罗斯达成妥协。（海洋）（新华社专特稿）

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