特朗普咬定50亿美元建墙费不松口 美两党相约再谈

美国总统唐纳德·特朗普2日召集国会两党领袖和议员在白宫开会，以图结束眼下部分联邦政府机构“停摆”的局面。只是，两党继续各说各话，没能谈妥关键的边境安全议题，只好约定两天后再谈。

【总统不松口】

美国国会参议院民主党领袖查克·舒默、预计将在新一届国会出任众议院议长的民主党人南希·佩洛西、参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔、新一届国会众议院少数党领袖凯文·麦卡锡和部分议员出席当天会议。

特朗普在会上咬定需要50亿美元建墙费用不松口，没有作让步。正是因为他坚持要求国会拨这笔款项修建美墨边境隔离墙导致政府拨款法案无法通过，美国部分联邦政府机构去年12月22日起关门，80万联邦政府雇员受到波及。

路透社报道，会议火药味十足。国土安全部长科斯特珍·尼尔森作通报时，民主党议员予以打断，最后没能完成通报。

民主党籍参议员迪克·德宾会后这样解释：“那份通报缺乏可信度。”他说，民主党领袖舒默和佩洛西坚持要求，会议着重讨论如何让政府重新开门、而非修建边境墙。

佩洛西告诉媒体记者，众议院3日将投票表决不包含建墙开支的拨款法案。她说：“我们要求总统让政府开张。”

经过去年中期选举，美国新一届国会定于3日正式开会，民主党届时将成为国会众议院多数党，共和党依然把持参议院。

【两党分歧大】

民主党人试图推动的法案分为两部分，一部分拨款给与隔离墙无关的联邦部门，直至本财政年度2019年9月30日结束；另一部分针对负责边境安全的国土安全部，民主党人希望维持现有拨款额度，直至2月8日，留一个月时间容两党讨论建墙费用。

参议院共和党领袖麦康奈尔2日把法案称作“政治杂耍”，认定“毫无成功希望”。他重申，参议院不会投票表决这一法案。

佩洛西解释，法案部分条款先前通过参议院表决，得到共和党认可。麦康奈尔辩解，任何财政支出，如果总统不点头，共和党不会支持。

参议院民主党领袖舒默道出对方心思。舒默说，特朗普及共和党希望把建墙开支与拨款法案其他条款挂钩，一旦其他条款获得通过，共和党人将失去要价砝码。

舒默告诉媒体记者：“我们要求他（总统）给出一条令人满意的理由……为什么我们讨论国土安全分歧的同时，要让8个内阁部门继续关门。他说不出理由。”

特朗普2日晚在社交媒体“推特”发帖，称这次会谈“重要”，说他会继续与民主党人对话。

特朗普、佩洛西和舒默去年12月11日在白宫会商预算拨款事宜，3人因意见不合在媒体镜头前公开争吵。2日会议是时隔20多天佩洛西和舒默再次到白宫与特朗普会商。（王宏彬）（新华社专特稿）

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