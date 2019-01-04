印度两名女性打破神庙参拜禁忌 引发多地街头示威

两名印度女性2日在警察保护下潜入一座印度教神庙，突破多年来禁忌，引发保守派人士示威。

【“挑战”成功】

这两名女性40多岁，2日凌晨在便衣警察保护下进入南部喀拉拉邦萨巴里马拉神庙。

按照传统观念，10岁至50岁女性不得进入这座神庙朝觐，原因是这一年龄段女性有经期，会“玷污”神庙。这一传统禁忌1991年获得喀拉拉邦高等法院支持。

然而，印度最高法院2018年9月裁定，各年龄段女性都可以进入萨巴里马拉神庙，一些女性继而多次试图依法挑战“禁区”，但遭到保守派信徒阻止。

这两名女性两周前试图进入萨巴里马拉神庙未果。她们2日凌晨再次“闯关”，最终成功。视频画面显示，她们蒙着头罩，低着头，快步走入神庙，没有遇到阻拦。

两人告诉媒体记者，她们获得警方协助，没有走朝觐道路上一段“神圣台阶”，而是在数十名便衣警察保护下从员工通道进入神庙。

喀拉拉邦首席部长皮纳拉伊·维贾扬证实，两名女性进入神庙且获得警方保护，“警方当然要保护任何想在神庙参拜的人”。

喀拉拉邦由左翼政党执政，邦政府支持最高法院允许所有女性进入神庙的裁决。一名不愿公开姓名的官员告诉路透社记者，警方“精心安排”，协助两名女性进入神庙，打算今后帮助更多女性这样做。另外，警方在这两名女性住所外安排警力，保护她们的安全。

【观念对立】

两名女性进入神庙在喀拉拉邦多地引发街头示威。在首府提鲁沃嫩塔布勒姆的示威中，警方用催泪弹和高压水枪驱散人群。

她们“闯关”成功后，神庙一度关闭，以举行“净化”仪式。

禁止特定年龄段女性进入萨巴里马拉神庙的传统获得执政党印度人民党支持。针对这两名女性突破禁忌，印度人民党在喀拉拉邦的分部打算发起为期两天示威。这一分部的领导人指认邦政府与两名女性“合谋”。

印度人民党的政坛对手国大党同样呼吁民众示威，警告邦政府将为“违背传统付出代价”。

另一方面，许多印度人支持取消对女性进入神庙的限制。大批女性响应喀拉拉邦政府的号召，1日在喀拉拉邦组成共计长达600多公里的人墙，呼吁男女平等。喀拉拉邦执政党印度共产党（马克思主义者）说，大约550万女性参加这次活动。

倡导女性权利的作家米娜·坎德萨米2日在社交媒体“推特”留言，支持那两名女性。“看到她们进入神庙，我喜极而泣，”她写道，“我们用了多么长的时间为我们争取空间、把我们写入史册。”（惠晓霜）（新华社专特稿）

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