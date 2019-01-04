对温度敏感 新西兰麦卢卡蜂蜜食用前或已丧失疗效

新西兰特产麦卢卡蜂蜜因其独特的健康疗效颇受市场追捧，售价不低。然而，新西兰研究人员告诫海外消费者，受储存温度影响，麦卢卡蜂蜜被人买回家时可能已经丧失疗效。

麦卢卡蜂蜜不同于普通蜂蜜，因为其活性抗菌成分甲基乙二醛含量较高。这种成分有缓解咳嗽、感冒并抑制引发胃溃疡细菌的疗效。然而，新西兰怀卡托大学研究人员梅里琳·曼利—哈里斯告诫消费者，海外市场出售的麦卢卡蜂蜜可能因长途运输致使甲基乙二醛丧失活性。

英国《泰晤士报》3日援引曼利—哈里斯的话报道，从新西兰海运麦卢卡蜂蜜到英国至少需要4周至6周时间，如果不用冷藏集装箱装载，蜂蜜在运输途中所处环境极可能温度偏高，导致其抗菌活性丧失。她建议商家将麦卢卡蜂蜜冷藏保存。“在阳光下储存一天不会有问题，但如果好几周都放在温暖的橱窗里，蜂蜜可能会丧失其（抗菌）活性”。

媒体先前曝光，麦卢卡蜂蜜市场混乱，存在以次充好、用其他蜂蜜甚至葡萄糖浆勾兑等假冒现象。新西兰每年出产约1700吨麦卢卡蜂蜜，但在全球范围内每年打着这一旗号出售的蜂蜜超过1万吨。新西兰第一产业部2017年发布麦卢卡蜂蜜的科学定义，根据蜂蜜中5种成分判断真伪。（袁原）【新华社微特稿】

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