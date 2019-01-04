索马里勒令联合国特使离境 指其干涉内政侵犯主权

索马里政府1日指认联合国秘书长索马里问题特别代表尼古拉斯·海瑟姆干涉内政，勒令他离境。

索马里外交部发布声明，认定海瑟姆侵犯索马里主权，宣布他为“不受欢迎的人”。

海瑟姆几个月前就任联合国秘书长索马里问题特别代表。索方1日声明，海瑟姆“公然作出违背联合国驻索马里办事处规定的行为”，已经“不能在这个国家工作”。

联合国方面暂时没有回应索方的说法。海瑟姆1日晚些时候发表声明，说位于索马里首都摩加迪沙的联合国驻地当天早些时候遭迫击炮袭击，7枚炮弹落入院内，两名联合国人员和一名雇员受伤。他强烈谴责这一事件。索马里极端组织“青年党”宣称制造这起袭击。

索马里警方去年12月逮捕先前投诚政府的“青年党”前发言人穆赫塔尔·鲁布。海瑟姆随后致信索马里国内安全部，要求后者解释逮捕鲁布的法律依据以及逮捕过程引发的平民死伤。

索马里国内安全部去年12月13日宣布逮捕鲁布，指认他没有放弃极端主义意识形态，将极端人员带至索马里南部城市拜多阿。国内安全部同时提及，政府禁止鲁布参加地方选举，原因是他没有完成投诚程序。

警方抓捕鲁布时与他的支持者发生冲突，至少11人死亡。索马里西南部将举行地方领导人选举，鲁布是主要候选人之一。

警方已经将鲁布押送至摩加迪沙，关押在情报机构一处监狱。

非洲联盟驻索马里特派团、联合国以及一些国家联合发表声明，对索马里政府逮捕鲁布表达关切和反对。

鲁布2013年与“青年党”领导层发生争议，在索南部巴科勒州“自立门户”；他2017年8月宣布脱离“青年党”并向政府投诚。

“青年党”关联“基地”组织，在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。（安晓萌）（新华社专特稿）

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