秘鲁反腐败检察官遭解职惹争议 总统施压官复原职

秘鲁总统马丁·比斯卡拉与总检察长佩德罗·查瓦里最近几天数次交锋，起因是总检察长突然下令解职两名检察官，而这两名检察官正瞄准政商高层推进反腐调查、获得民众广泛支持。

在总统及公众施压下，查瓦里2日下令恢复两名检察官的职务。

【风波骤起】

2018年12月31日晚间，总检察长查瓦里下令不再允许检察官拉斐尔·贝拉和何塞·多明戈·佩雷斯参与反腐调查。

秘鲁总统比斯卡拉1日在巴西参加新总统雅伊尔·博索纳罗就职典礼。他随即缩短行程，提前回国处置这件事。他2日早些时候向国会提交议案，主张将总检察长停职、宣布总检察长办公室进入紧急状态，以便总统能够调整人事。

这两名遭解职检察官备受关注，因为他们正主导推进一项大规模反腐调查。路透社报道，两名检察官近期与巴西最大建筑企业奥德布雷希特公司商谈一份认罪协议，以期换取这家企业拿出向秘鲁政客行贿3000万美元的证据。

2014年以来，秘鲁大批政要和商界人士受巴西“洗车行动”反腐调查牵连。奥德布雷希特公司高级主管曾在一份认罪协议中承认，在海外多国以行贿手段获取工程合同，贿金总额将近8亿美元，秘鲁是涉事国之一。

受奥德布雷希特公司一案牵连，秘鲁4名前总统成为调查对象；秘鲁人民力量党主席、前总统阿尔韦托·藤森之女眼下受到拘押，所涉罪名包括收受这家企业提供的选举资金。

【反腐呼声】

面对总统施压和舆论压力，查瓦里2日晚些时候作出让步，宣布恢复两名检察官的职务。

查瓦里否认有意给奥德布雷希特公司一案的调查进程“搅混水”。

自2017年9月起，秘鲁时任总统佩德罗·巴勃罗·库琴斯基身陷奥德布雷希特建筑公司行贿案丑闻，国会两次针对总统启动弹劾程序。

2018年3月21日，库琴斯基在国会第二次弹劾投票前宣布辞去总统职务。国会同年3月22日讨论库琴斯基辞职事宜，23日上午宣布接受辞职。按照秘鲁宪法规定，第一副总统比斯卡拉同年3月23日接任总统。

观察人士认为，比斯卡拉可谓临危受命，需要组建具有权威和领导力的内阁，争取反对党支持以及民众信任，尽快引领国家回到正轨。

在比斯卡拉推动下，秘鲁2018年12月9日就四项反腐改革措施举行全民公决，高票通过其中三项措施。多家媒体描述这是一次“反腐公投”，显示秘鲁民众反腐呼声高涨。比斯卡拉所获民意支持率随即攀升，截至2018年底超过60%。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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