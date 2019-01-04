俄罗斯政府批准美国大使探视被拘“间谍”惠兰

俄罗斯政府2日批准美国驻俄大使乔恩·亨茨曼（洪博培）探视在押美国“间谍”保罗·尼古拉斯·惠兰。

洪博培当天前往位于俄首都莫斯科的列福尔托沃监狱，探视惠兰并表示愿意向他提供使馆援助，稍后与惠兰家人通电话。

洪博培说，美方等待俄方批准领事探视的时间过长，向俄方表达不满。美国国务卿迈克·蓬佩奥当天早些时候要求俄方“数小时内”批准领事探视，说美方如果发现俄方对惠兰的拘押“不适当”，将要求俄方立即放人并允许他回国。

俄罗斯联邦安全局去年12月31日证实拘押惠兰，指认他同月28日在莫斯科“从事间谍活动”，当场落网。俄联邦安全局调查署依据刑法间谍罪条款对惠兰提起刑事诉讼。一旦间谍罪名成立，惠兰可能面临最长20年监禁。

惠兰现年48岁，曾在美国海军服役，自2017年初在美国汽车零部件制造商博格华纳公司出任全球安全主管。

惠兰的兄弟戴维·惠兰2日告诉美国有线电视新闻网，惠兰多次因公或因私前往俄罗斯，这次去莫斯科是为参加婚礼。

美国海军当天公布的服役记录显示，惠兰1994年至2008年在海军陆战队预备役部队服役，两次派驻伊拉克。他2008年1月在特别军事法庭承认犯有盗窃罪。惠兰最后的服役地点是美国西部加利福尼亚州米拉马海军陆战队航空站。

法新社报道，俄总统弗拉基米尔·普京近期指认西方国家间谍试图破坏俄罗斯的安定。（王逸君）【新华社微特稿】

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