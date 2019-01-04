苹果公司股价大跌致“股神”巴菲特损约28亿美元

美国著名投资人沃伦·巴菲特旗下伯克希尔—哈撒韦公司3日可能会蒙受可观损失。

美国苹果公司股票价格2日盘后交易下跌超过7%。美国消费者新闻与商业频道(CNBC)报道，按伯克希尔—哈撒韦公司现在所持苹果股票的仓位，损失可能达到大约28亿美元。

美国金融数据软件公司数据显示，伯克希尔—哈撒韦公司持有超过2.5亿股苹果股票。截至2日收盘时，这些股票的市值大约为398.7亿美元。

随着苹果首席执行官蒂姆·库克2日在致股东信件中下调2019年第一季度业绩预期，苹果股价在盘后交易中迅速下跌。截至当地时间2日下午5时20分，苹果股价下跌大约10美元，至每股约147美元。

上述下跌致使伯克希尔—哈撒韦公司所持苹果股票可能在一夜之间损失27.7亿美元。

伯克希尔—哈撒韦公司过去两年持续买入苹果公司股票，成为苹果公司第二大股东。

去年第一季度，伯克希尔—哈撒韦公司加仓7500万股苹果公司股票。这家公司去年第二季度继续买入苹果股票。去年8月发布的监管文件显示，伯克希尔—哈撒韦公司所持苹果股票增仓5%。

2017年2月，巴菲特第一次宣布伯克希尔—哈撒韦公司购买苹果股票，一反他规避技术股的常态。

2018年8月2日，苹果市值突破1万亿美元。如今，苹果股价同比下跌超过15%。

伯克希尔—哈撒韦公司的其他持仓同样表现不佳。例如，美国银行股价同比下跌17%；富国银行股价下跌23%。这两家银行在伯克希尔—哈撒韦公司投资组合中的比重仅次于苹果。（卜晓明）（新华社专特稿）

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