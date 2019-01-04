中国旅行团在俄被打劫 两山东男子击退歹徒

原标题：旅行团异国遇袭 两中国男子击退劫匪

图为朱川（左）和赵文勇（右）在圣彼得堡合影。受访者供图

事发后，中国总领馆发布了“特别提醒旅圣中国公民注意安全”的通知。网站截图

两名中国男子在俄罗斯圣彼得堡挺身击退歹徒，帮助同行的旅行团员夺回财物，此事经媒体报道后网友纷纷点赞。

新京报记者从中国驻圣彼得堡总领馆证实，事发后，中国总领馆与圣彼得堡警方进行交涉，警方通过查询附近监控锁定了相关嫌疑人，目前已对此事进行侦查，3名歹徒仍在逃。总领馆也通过官网发布了“特别提醒旅圣中国公民注意安全”的通知。

两位见义勇为的主人公朱川和赵文勇均表示，事发时没时间考虑太多东西，只是觉得在异国他乡，不希望看到自己的同胞受到人身和财产伤害。

击退3名歹徒 全车响起掌声

2018年12月20日，圣彼得堡，一个来自中国的36人旅行团，从莫斯科乘坐火车前往圣彼得堡。当日凌晨5时20分许，在距火车站5分钟路程远的巴士乘车点，该旅行团遭遇3名男子抢劫。

团员郭春雨是山东《生活日报》记者，他回忆称：“一切发生得太快了，游客中不少人已经吓得不知所措。”

该旅行团的导游孙红回忆，事发时她已上车，朱川当时在队尾帮助一个女游客搬行李，朱川的身后有个游客被三名抢匪包围，“两个人架着那名游客的胳臂，另一个抢走了他的包”。

“这时，朱川就冲上去，将抢包的那个男子猛地撂倒按在地上”，孙红称在圣彼得堡生活40余年，这种事她还是第一次遇到。

孙红回忆称，那名抢包的男子被朱川控制后，另外两人变得很愤怒，“当时团里的一名游客冲着朱川喊道‘可能有枪’！”这时，已经在车上的赵文勇飞快下来，将一名站立的男子踹倒。随后，全车人都下来立刻震慑住了三名男子，“他们最后逃跑了”。

郭春雨说：“整个事情从发生到结束只有3分钟左右”。3名歹徒逃跑后，不知道是谁喊了一句谢谢，所有的游客包括俄罗斯司机在内都开始为他俩鼓掌。

出手完全出于本能

导游孙红从小在俄罗斯长大，据她讲，“圣彼得堡的火车站非常危险,尤其是圣诞节、新年前后，很多不法之徒会在这里为非作歹”。她介绍，在俄罗斯，取得相关证件，可以合法持枪，事发时，她非常担心游客的人身安全受到威胁。

50岁的朱川是山东人，目前经营一家装修公司，他回忆称，当时反应完全出于本能。赵文勇是济南市高新分局舜华路派出所北胡警务室的一名辅警。事发时，他从车上冲下来一脚踹倒一名歹徒。他对新京报记者说，受到关注后，自己很不好意思，“当时看到朱川一个人在下面，担心可能会有人持枪，现场很危险，所以我也就冲下去帮忙。”

■ 对话朱川

“事后跟全团人成了朋友”

新京报：你如何发现有旅行团员被抢的？

朱川：当时我们刚下火车，大巴车离火车站大约有五六分钟的路程，天还不亮，周围环境很黑，还下着雪，我走在队伍最后面，帮着几个老大姐一起照看行李，所以我上车晚，其他人基本都上车了。正在整理行李的时候，听到动静，回头一看正好看到一个老大哥被三个外国人模样的人围住，有个人留着络腮胡，两个人架着这位老大哥的胳臂，另一个人就抢他的包。

新京报：你在现场放倒一个歹徒？

朱川：我当时没顾着想太多，上去给那个抢包的男子一把按地上，掐着他的脖子，我就把抢走的包夺回来了，另外两个人看到之后，就在裤兜处做掏东西的动作。我之前了解到俄罗斯是允许持枪的。这个时候，老赵（赵文勇）就从车上跳下来，一脚踹翻了另外一个人，我们两个人合力把他们打跑了，他们也没有进一步行动，我们的人员财产也没受到损失。

新京报：当时动手的时候没有顾虑吗？

朱川：当时顾不得，没时间考虑太多，只是觉得在异国他乡，不希望看到自己的同胞受到人身伤害和财产损失。

新京报：你之前认识赵文勇吗？

朱川：不认识。我是跟朋友一起来俄罗斯的。参加的这个团也是散团，天南地北都有，也是通过这个事，认识了很多人，和他们加了微信，成为很好的朋友。

新京报：听说你获过见义勇为奖？

朱川：那是很多年前的事情了。几年前在广州，一位女士的耳环被抢，我追了那个抢匪好几条街，他当时还拿着刀，最后把他制服，送到了附近的派出所。

新京报：家人知道你在国外见义勇为了吗？

朱川：媒体报道后，家人这才知道这件事，我之前怕他们担心，就没说这事。他们很为我担心。但是我觉得这是作为一个公民，义不容辞的责任和义务，都应该这样。

■ 对话赵文勇

“同胞就是亲人”

新京报：现场歹徒疑似要掏枪？

赵文勇：当时朱川放倒一名抢匪后，另两个同伙就开始做掏兜的动作，准备攻击朱川。同团的老张喊了一声，注意安全。因为他们可以合法持枪，导游其实从我们落地俄罗斯之后，就跟我们强调过这个事情，注意自身安全，他们有刀有枪，此前还有用辣椒水抢劫的案例。

新京报：你当时是怎么做的？

赵文勇：我怕那个歹徒真的把枪掏出来就被动了，我就从车上下来，照着那个掏东西的人踹了一脚，他就倒了，我摆了一个攻击的姿势，他们一看我和朱川挺猛的，不好欺负，三个抢匪就想要和我俩对峙。这时候，全车人都下来了，包围他们，这几个歹徒看我们齐心，震慑住了，喊了两句什么就跑了。

新京报：当时是否向当地警方报警？

赵文勇：当时报警了。领队导游在圣彼得堡生活了40多年，她告诉我们，这种情况在当地很常见，很多歹徒专门抢亚洲旅行团，当地进行了多次整治，但问题一直存在。

新京报：是否影响到你们之后行程？

赵文勇：发生这件事后，团队里很多女士都吓坏了，玩的心情也没有了。我把团队的11个男团员组织起来，开了一个会，有广西的、有天津的、有江西的，我说“甭管来自哪儿，出了国，咱们就是一家人”，需要凝聚力，我们男的保护女的，让她们该怎么玩怎么玩。所以我们出去的时候，男的都走在头尾和两侧。

新京报：你和朱川的事被报道后很多人给你们点赞？

赵文勇：网上的评价我也看了，没想到很多人关注我们，其实我觉得没多大的事，有正义感的人遇到这种情况都会出手的，其实如果没有全团大家的力量，光凭我们两个人其实未必能对付得了抢匪。

本版采写/新京报记者 李一凡

(责编：袁勃)