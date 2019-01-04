书写中法合作共赢的成功故事（大使随笔）

■中法核能合作与中国改革开放同龄，是中国改革开放的缩影，见证了中国不断发展、逐步融入世界的历史进程。

■2019年是中法建交55周年，两国合作将迎来新的历史机遇。

在中国对外关系中，中法关系占有特殊的重要地位。1964年，法国在西方大国中率先决定同新中国建立大使级外交关系，两国随后又携手创造了多个“第一”。我1972年赴法留学时，乘坐的就是法国航空公司上海—巴黎航班，这是当时连接中国与西方世界唯一的直航航线。

改革开放开启了中法合作的新纪元，双方互利共赢的成功故事数不胜数，其中时间跨度最大、内涵最丰富、最具有战略意义的当属中法民用核能合作。从1978年中方决定向法方购买两座核电站设备，到2018年习近平主席和马克龙总统共同出席台山核电站欧洲先进压水堆全球首堆工程命名揭牌仪式，中法核能合作走过了整整40年。

中法核能合作推动中国核电产业由弱到强，逐步建立起完整的产业体系。中法合建的大亚湾核电站是中国大陆第一座大型商用核电站，引进了法国的二代核电技术。截至2018年9月，中国有38座在运行的核电机组，自主研发了“华龙一号”三代核电技术，成功走出一条从引进技术到消化吸收再到自主创新的发展道路，形成了包括燃料生产、设备制造、工程建设、技术研发在内的完整核电产业网络。目前，中法正积极推进乏燃料后处理项目谈判，向着覆盖核燃料循环全产业链的合作方向迈进。

中法核能合作是连接中法两国，乃至中国与世界的重要桥梁。据曾负责大亚湾核电站建设的法国电力集团亚太区总裁马识路先生回忆，当年建设高峰期共有来自22个国家的1万多名工程技术人员并肩作战。大部分中国员工核电“零基础”，但他们求知若渴、严谨敬业、踏实苦干，受到各国同行的高度评价。今天，我常常在中法各地遇到操着流利法语的中国核电人，以及会讲中文的法国核电人，他们对彼此的欣赏和对中法合作的热情令人感动。

中法核能合作引领中国对外合作的新方向。从法方主导建设的大亚湾核电站，到中法合资共建的台山核电站，再到中方参与法方承建的英国欣克利角C核电项目，以及未来力争使用中国核电技术的英国布拉德维尔B项目，中法核电人不断探索合作新模式。一位法国核电专家说过，中国作为法国最大的核电市场，代表法国核电发展的未来，法方有先进的技术和丰富的核电站运营管理经验，法中合作可以成为中国核电走向世界的一张“名片”。我相信，随着中国改革开放进一步推进，中国同发达国家开展第三方市场合作将迎来更加广阔的前景。

中法核能合作同改革开放同龄，是中国改革开放的缩影，见证了中国不断发展、逐步融入世界的历史进程。2019年是中法建交55周年，两国合作将迎来新的历史机遇。期待双方继续秉持开拓创新精神，共同书写更多合作共赢的成功故事，让中法关系不断向前发展。

（作者为中国驻法国大使）

《 人民日报 》（ 2019年01月04日 16 版）

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