埃塞俄比亚总理阿比会见王毅

据新华社亚的斯亚贝巴1月3日电 （记者王守宝）2019年1月3日，埃塞俄比亚总理阿比在亚的斯亚贝巴会见国务委员兼外交部长王毅。

阿比请王毅转达对习近平主席和李克强总理的亲切问候。阿比表示，中国外长在新年伊始到访埃塞，使世界见证了中国是埃塞和非洲人民的真正朋友。中国为埃塞和非洲国家发展作出积极贡献，中国企业承接了埃塞大多数的基础设施项目，为当地创造了数万个就业机会，有力促进了埃塞的经济社会发展。阿比表示，埃塞坚定奉行一个中国政策，积极支持“一带一路”倡议，我很高兴准备赴华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。

王毅转达中国领导人对阿比的问候。王毅表示，中埃塞是亲密朋友和战略伙伴，中埃塞友谊历经国际风云考验，牢不可破。中方支持埃塞走出一条适合本国国情并得到人民支持的发展道路，相信在你领导下，埃塞一定会克服暂时的困难，成功走向工业化和现代化。在此进程中，中国将会坚定地做埃塞最可靠和持久的合作伙伴，尽力为埃塞发展振兴提供力所能及的支持和帮助。

《 人民日报 》（ 2019年01月04日 03 版）

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