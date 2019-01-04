向世界讲述真实的中国（高端访谈）

■访华约200次、走访了100多个城镇，一年中超过1/3时间在中国。

■主要通过两种方式介绍中国，一是在各大国际媒体上就中国相关问题接受采访，二是参与制作中国主题的深度电视节目和纪录片。

29年前，已经颇有名望的罗伯特·库恩博士以投资银行家的身份首次到访中国，为中国的一些研究机构提供咨询。惊鸿一瞥，已经足以让库恩爱上这片充满希望的热土，“我一到中国就被迷住了。中国人民有一种新鲜的热情，他们渴望学习，想要改善生活……当时我还没有意识到，中国对我来说将变得多么重要”。

2000年，库恩出售了自己在美国的企业，开始把主要精力集中在研究中国、讲述中国上。他告诉记者，自己迄今已访华约200次、走访了100多个城镇。“我平均每次在中国停留3周左右，一年有超过1/3的时间在中国”。为了真正了解中国，他抓住一切机会同官员、学者、农民、学生、科学家、基层党员干部等不同群体进行交流。

库恩告诉记者，他主要通过两种方式介绍中国，一是在各大国际媒体上就中国相关问题接受采访，二是参与制作中国主题的深度电视节目和纪录片。仅十九大以来，库恩接受了大约50次采访，其中30多次出现在美国有线电视新闻网和英国广播公司的节目上。

他还和中国电视媒体合作制作了每周一期的访谈节目《走近中国》，通过与200余名官员和专家的对话，向世界介绍当代中国的方方面面。2016年，库恩参与制作的纪录片《中国面临的挑战》第二季获得了美国电视界最高奖项——艾美奖。

库恩认为，外界对中国的认知很多时候存在失真。“外国媒体的报道通常给人造成这样一种印象，那就是问题占中国报道的80%—90%，但实际上，问题可能只占到10%—15%。绝大多数有关中国的正面信息，比如扶贫，都没有被外界正确理解。”为了帮助世界更好了解真实的中国，库恩努力尽可能多地掌握一手信息。他曾在青海“蹲点”，观察当地开展医疗改革试点以及与上海合作开发远程医疗的情况；他实地走访上海人工智能和机器人公司，澄清国际上一些人对于中国科技进步的误解；他追溯长江经济带的发展历程，研究乡村振兴战略如何具体实施……

当前，库恩的研究重点是中国的精准扶贫实践。为了制作一部相关主题的纪录片，他坐着摩托车前往偏远山区调研，观察贵州农村的集体搬迁，分析山西省五级党组织负责人（省、市、县、乡、村）共抓扶贫的实践。他说，习近平主席的一句话让他印象十分深刻——“40多年来，我先后在中国县、市、省、中央工作，扶贫始终是我工作的一个重要内容，我花的精力最多。”

在库恩看来，自己获得的中国改革友谊奖章，与其说是颁给他个人的，不如说是体现了中国对国际交流的重视。他说：“当未来的历史学家回顾我们这个时代时，其中一个瞩目点必然是中国的改革开放——世界上人口最多的国家经历了历史上前所未有的变革。”

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2019年01月04日 03 版）

(责编：袁勃)