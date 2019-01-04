让科技创新为全人类赋能（钟声）

■创造一个良性竞争、开放合作的国际环境，有助科技创新步步高。共同擎举新科技革命的火把，可以为全人类赋能、为共同发展助力

嫦娥四号，为2019年点亮第一缕世界级科技突破之光。

1月3日，经过26天、约40万公里的漫长飞行，嫦娥四号探测器自主着陆在月球背面，并传回世界第一张近距离拍摄的月背影像图。“这是国际上对月球进行科学探索的历史性一步”“开启了人类月球探测新篇章”……中国在太空探索领域的进步备受世界关注。世界各大媒体爆发式、狂欢般的报道此起彼伏，发自内心的祝贺和赞美扑面而来，彰显科技突破带给人们的获得感和幸福感。

回望刚刚过去的2018年，从测定分子结构到宇宙探索，从发现远古动物到揭示细胞的秘密，一项项科技突破，不断拓展人类时间和空间上的认知边界，为人类的发展进步贡献力量。单细胞基因活性分析方法、全球首次人工创建单条染色体的真核细胞、首次克隆非人灵长类动物的体细胞、“帕克”太阳探测器开启人类首次穿越日冕的“触日”之旅……科学殿堂星光闪耀，人类不断获取新知、不断被科技赋能，昭示人类社会向前发展的美好前景。

回望世界历史上发生的多次科技革命，每一次都对世界格局产生了深刻影响。历史经验一再提示人们，科学技术造福全人类的信念不能动摇。正如马克思强调“科学绝不是一种自私自利的享乐”，不计其数的科学家将“没有私欲地为全人类服务”尊为科学的价值。量子力学创始人普朗克还曾明确表示：“科学不能或者不愿影响到自己民族之外，是不配称作科学的。”

无可否认，科技发展与运用的征程上，并不总是撒满迷幻、温暖的玫瑰色。科技进步是崎岖山路上跋涉的成果，科技成果共享之路上也不时需要披荆斩棘。有科幻小说家无奈地写下“未来已来，只是分布得还不够均匀”这样的文字。一方面，高新技术不断制造着“未来感”，信息和技术的加速流通让世界越来越扁平化；另一方面，个别国家加紧对新兴技术实施出口管制，甚至围堵、封杀他国的科技创新成果，试图人为制造技术壁垒和数字鸿沟。当“技术博弈”甚至是“科技冷战”这样的词汇出现在国际舆论场，人们不得不发出一声叹息。

新的一年，人们渴望听到国际科技合作的交响曲，嫦娥四号探月之旅就传递出这样的喜人信息。嫦娥四号探测器上有中德合作的因子——搭载了德国研制的月表中子及辐射剂量探测仪，可对月球表面中子和其他粒子的辐射环境进行综合测量。配合嫦娥四号执行任务的中继星“鹊桥”，也扮演了给探月国际合作拉开新序幕的“大角色”——携带了由荷兰研制的低频射电频谱仪，未来将开展在轨科学探测试验，聆听低频宇宙之声，寻觅宇宙大爆炸遗留的密码。事实上，中国航天技术的迅猛发展以及向世界展示的开放姿态，已经吸引来大量国际合作伙伴，真诚携手，一路同行。

科技是第一生产力。人类历史上很多科技创新成果，都是在开放、交流、合作的环境中培育出来的，进而造福世界。当下，人们越来越认识到，国际科技合作有利于推动世界经济实现新旧动能转换，培育新的经济增长点。从这个意义上说，在科技创新领域开展国际合作，让科技创新成果为更多国家和人民所及、所享、所用，堪为全球共塑经济新格局的重大战略任务。

创造一个良性竞争、开放合作的国际环境，有助科技创新步步高。近代微生物学奠基人巴斯德曾说，科学无国界，它是属于全人类的财富，是照亮世界的火把。展望2019年的新科技革命浪潮，人们更应当理解到，共同擎举新科技革命的火把，可以为全人类赋能、为共同发展助力。

《 人民日报 》（ 2019年01月04日 03 版）

(责编：袁勃)