为新时代两岸关系发展指明方向

新华社北京1月2日电 综合新华社驻外记者报道：《告台湾同胞书》发表40周年纪念会2日上午在人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席纪念会并发表重要讲话。海外华侨华人纷纷表示，台湾是中国不可分割的一部分，两岸统一是大势所趋，习近平总书记的讲话对推动两岸关系发展具有重要指导意义，为新时代两岸关系发展指明了方向。

日本东洋学园大学教授朱建荣说，习近平总书记从现实出发，建设性地提出“就两岸关系和民族未来开展广泛深入的民主协商，就推动两岸关系和平发展达成制度性安排”这一重要构想，这是指引新时代对台工作的纲领性文献。

在印度尼西亚《印尼新报》总编辑李卓辉看来，习近平总书记的讲话对台湾同胞展现了最大的诚意与善意，提出了最和谐、最具可行性的解决方案，充分尊重并考虑了台湾地区人民的所有权益，给予了最大包容。他高度评价习近平总书记在讲话中提及的“两岸青年要勇担重任、团结友爱、携手打拼”，认为要成功实现两岸和平统一，更需要青年一代的认同与努力。

中国在韩侨民协会总会会长王海军说，习近平总书记在讲话中提出的有关推动两岸关系和平发展的主张，比以往更为具体、明确地为祖国和平统一指明了方向，期待祖国和平统一早日到来。

澳大利亚上海同乡会荣誉会长张智森说，习近平总书记的讲话令海外华侨华人备感振奋。“台独”不得人心，相信越来越多的台湾同胞将看清形势，加入到促进祖国和平统一的行列中来。

全英华侨华人中国统一促进会秘书长朱良玮说，习近平总书记的讲话内容丰富、态度包容、富含感情、充满希望，不仅说出了无数中华儿女的心声和盼望，而且对于进一步推动两岸关系发展具有重要指导意义，必将对开创两岸关系和平发展的新局面产生深远影响。

德国《欧洲新报》总编辑范轩说，习近平总书记发出“祖国必须统一，也必然统一”的铿锵之音，掷地有声、振聋发聩。这是所有海内外中华儿女、包括爱国台胞的集体心声。

美国香港总商会会长陈善庄非常赞同习近平总书记所说的“民族复兴、国家统一是大势所趋、大义所在、民心所向”“台海形势走向和平稳定、两岸关系向前发展的时代潮流，是任何人任何势力都无法阻挡的”。他说，两岸同胞都是中国人，血浓于水，台湾问题本来就是中国内政，不容许任何外来干涉。

美国大芝加哥地区中国和平统一促进会名誉会长李红卫说，习近平总书记在讲话中提出希望香港同胞、澳门同胞和海外侨胞“为推动两岸关系和平发展、实现祖国和平统一再立新功”，让大家备受鼓舞，海外华侨华人将继续为此奋斗，两岸的和平统一大业一定会实现。

坦桑尼亚中国和平统一促进会会长冯振宇说，习近平总书记讲话中提及的大政方针体现了民族根本利益和国家核心利益，把握了时代潮流，顺应了历史趋势，反映了对两岸关系发展规律的深刻认识，为两岸关系发展指明方向，将进一步推进祖国和平统一进程。

埃及中国和平统一促进会会长陈建南说，习近平总书记的讲话令海外华侨华人备感振奋。海外华侨华人坚决拥护祖国和平统一大业，并为此贡献自己的力量。

巴西中国和平统一促进联合会青年会会长杨汉远表示，正如习近平总书记所说，“在中华民族走向伟大复兴的进程中，台湾同胞定然不会缺席”。

（参与记者：杨汀、姜俏梅、白旭、桂涛、梁辉、杨士龙、徐静、李斯博、田明、张琰、陈宇、李碧念、周星竹）

《 人民日报 》（ 2019年01月04日 03 版）

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