古老织布机“织”出幸福新生活

儿时记忆中的老妈妈、老奶奶们灯下纺线、“咣当，咣当”穿梭织布的场景，现如今在安徽省临泉县城东街道张寨居委会重现，成为一道独特的风景，而且成为那里人民脱贫致富的“新营生”。

粗布，是现代人比较喜爱的一种棉质布料，它吸汗，对皮肤刺激小，销路前景广阔，且价格不菲。外出返乡创业、现为张寨居委会书记的梁涛发现了这一商机，把纺车、织布机这些古老的且早已被人们淡忘了的古老工具重新搬上历史舞台，让纺棉、织布这项历经千年的传统工艺重新焕发生机。

梁涛把该村现村的6部纺车、织布机出资收集起来，把懂得这门织布技术的仅有的3名“老技术员”特邀担任技术指导，把留守在家心灵手巧、热爱织布的年轻媳妇们组织起来，经过近两个月紧锣密鼓的的筹备、培训，现在已正式投入生产，而且产品从网上销往外地，供不应求。“下一步，我准备把周边的纺车、织布机都收集过来，进行扩大再生产，不久的将来，我们张寨将成为一个“织布村”梁涛信心满满地说。

截止目前，已吸纳贫困户9人就业。纺线、织布已逐渐取代张寨居民茶余饭后打牌闲聊的陋习，古老织布机织出人们的幸福生活。(李广勤)

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