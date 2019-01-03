卡舒吉案被告出席首次听证会

新华社利雅得1月3日电（记者涂一帆）沙特阿拉伯检察机关3日发表声明说，针对沙特记者卡舒吉遇害案11名犯罪嫌疑人的首次听证会3日在利雅得刑事法庭举行，沙特检察官要求对其中5人判处死刑。

声明说，11名被告及其律师均出席了当天的听证会。听证会上，被告要求提供起诉书副本，并提出需要额外的时间来回应，法庭允许了被告的要求。

声明并未透露听证会其他细节，犯罪嫌疑人姓名也未被透露。沙特检察机关表示将继续调查其他涉案人员。

声明还说，沙特检方已要求土耳其方面帮助提供与卡舒吉案有关的所有证据。截至目前，沙方还未收到回复。

卡舒吉遇害前为《华盛顿邮报》等多家媒体供稿，他于去年10月2日进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆后失踪。同月20日，沙特检察机关宣布卡舒吉已死亡；18名沙特籍涉案人员被捕。25日，沙特总检察长萨乌德说，从土耳其方面提供的信息可以得出结论，卡舒吉死于谋杀。11月15日，沙特检察机关发表声明，宣布起诉11名犯罪嫌疑人。

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